Scoperta rivoluzionaria in campo genetico | il Dna può essere corretto

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Sbaragliando clamorosamente la concorrenza internazionale, i ricercatori del Cibio (Centre for Integrative Biology) di Trento hanno messo a punto unadestinata a cambiare il corso delle malattie genetiche ed a sconvolgere ilbiomedico. Partendo dal sistema Crispr-Cas9, realizzato nel 2012 in California dalla Berkeley University e dal Mit di Boston, infatti, l'equipe, guidata dalla professoressa Anna Cereseto, è riuscita a perfezionare il genome editing e a sviluppare una molecola capace di annullare i difetti presenti nella catena del Dna, laddove se ne conosca con precisione la sede da cui originano. "Abbiamo preso questa proteina, l'abbiamo forzata ad evolversi in una proteina di origine batterica e l'abbiamo spinta a diventare precisa, in modo tale che vada sul sito del Dna che devee non generi danni collaterali" Molecola-re La proteina di cui ...