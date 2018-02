: RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Sul suo profilo una misteriosa sequenza di numeri, poi la scomparsa. Dov'è Luigi, il ragaz… - conci66aa : RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Sul suo profilo una misteriosa sequenza di numeri, poi la scomparsa. Dov'è Luigi, il ragaz… - Martamigli23 : Scomparsa di Luigi Celentano, parla il padre: 'Le carte mi dicono che è morto' - Claudia06237445 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Sul suo profilo una misteriosa sequenza di numeri, poi la scomparsa. Dov'è Luigi, il ragaz… - LastEmpress76 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Sul suo profilo una misteriosa sequenza di numeri, poi la scomparsa. Dov'è Luigi, il ragaz… - nicolocavaliere : RT @TheNewLuca: I genitori proprio sconvolti per la scomparsa del figlio Luigi eh... ?? #chilhavisto -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018), è scomparso da un anno. Sono, infatti, quasi 12 mesi che nessuno vede più questo ragazzo di soli 18 anni, uscito la notte tra l'11 e il 12 febbraio 2017 dalla sua casa di Meta di Sorrento. Inizialmente si era pensato che la sua #fosse legata ad atti di bullismo di cui parefosse vittima. La domenica sera in cui è uscito di casa per non farne più ritorno, era spaventato e chiedeva aiuto perché diceva che qualcuno voleva ammazzarlo. La scheda telefonica distrutta Un particolare importante viene sottolineato stasera, 31 gennaio 2018, nella puntata di #Chi l'ha visto?.era noto per la sua passione per i social network, tanto da essersi meritato in paese il soprannome di Gigino Wi-Fi. La madre Fulvia,ndo alle telecamere della trasmissione di Rai 3, dopo essersi lamentata per la fase di stallo delle indagini, dichiara di aver trovato frammenti ...