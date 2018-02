Scherma | Coppa del Mondo Algeri 2018 | le fiorettiste azzurre vogliono spezzare il tabù

Scherma - Coppa del Mondo fioretto : azzurre ad Algeri : ROMA - Algeri ospiterà la quinta prova stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La capitale Algerina sarà quindi polo gravitazionale del fioretto mondiale nel fine settimana, coinvolgendo 139 atlete provenienti dai cinque Continenti. Tra queste anche ...

Scherma - la Criscio vince la prova di Coppa del Mondo in Usa La sciabolatrice del Club Scherma per la prima volta sul gradino più alto del podio : ... la francese Sarah Noutcha per 15-10 in semifinale ed infine la giapponese Misaki Emura per 15-11 nell'ultimo atto della manifestazione che contava ben 170 tiratrici presenti da tutto il Mondo. Per ...

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : successo della Francia nella gara a squadre - le azzurre chiudono al sesto posto : La Coppa del Mondo di sciabola femminile di Baltimora non si chiude come previsto per l’Italia. Infatti nella gara a squadre odierna, le azzurre, campionesse europee ed iridiate in carica, sono rimaste giù dal podio, concludendo il torneo in sesta posizione. Il quartetto formata da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Loreta Gulotta, dopo aver superato brillantemente l’Azerbaijan per 45-18, è stato sorprendetemene eliminato ai ...

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : la prima volta di Martina Criscio. Fantastico trionfo della sciabolatrice azzurra : La prima volta non si scorda mai. Sicuramente la prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Baltimora resterà nel cuore e nella mente di Martina Criscio. La pugliese centra la sua prima vittoria della carriera sulle pedane americane dopo aver battuto in finale la giapponese Misaki Emura con il punteggio di 15-11. Un cammino cominciato con le vittorie sull’americana Kamali Thompson (15-11) e sulla russa Anna Bashta (15-7). La strada ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la Corea del Sud vince ad Heidenheim. L’Italia chiude sesta : La Corea del Sud conquista la vittoria nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile in Germania ad Heidenheim. Gli asiatici hanno sconfitto in finale la Francia per 45-41. Terzo posto per la Svizzera, che ha superato nella finalina la Russia per 45-35. Si ferma nei quarti di finale, invece, il cammino dell’Italia. Dopo le vittorie con Olanda (38-27) ed Israele (43-33), il quartetto formato da Lorenzo Buzzi, Marco Fichera, ...

Scherma - Coppa del Mondo spada : primo podio per Cimini : ROMA - Ad Heidenheim brilla la stella di Gabriele Cimini . Lo spadista pisano dell'Esercito, classe 1994, conquista il terzo posto salendo per la prima volta in carriera su un podio in una tappa di ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2018 : Gabriele Cimini sale per la prima volta sul podio! L’azzurro è terzo - successo del giapponese Kazuyasu Minobe : Grande sorpresa in casa Italia ad Heidenheim, per la Coppa del Mondo di spada. Infatti sulle pedane tedesche arriva una straordinaria prestazione del 23enne Gabriele Cimini, che chiude il torneo al terzo posto, salendo così per la prima volta sul podio in carriera in Coppa del Mondo. Lo spadista toscano è stato la grande rivelazione di questa giornata, infatti è riuscito ad arrivare fino in semifinale partendo come numero 90 del ranking. Per ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : tornano in pedana spadisti e sciabolatrici. Gli azzurri vogliono confermasi ai vertici : Il prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di Scherma vedrà protagonisti gli spadisti, impegnati a Heidenheim (Germania) e le sciabolatrici a Baltimora (Stati Uniti), per entrambi sarà il primo appuntamento del 2018. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per queste gare. Partiamo dagli spadisti, dove la squadra azzurra dovrà fare a meno della sua punta principale: il campione del Mondo Paolo Pizzo. Le ambizioni dell’Italia sono ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : tripletta storica nel fioretto maschile. Prestazione sottotono per le spdiste : Anche questo fine settimana l’Italia si conferma potenza assoluta nella Coppa del Mondo di Scherma, grazie alla straordinaria Prestazione dei nostri fiorettisti a Parigi. Infatti Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola conquistano una storica tripletta nell’individuale, andando a colorare di azzurro il podio parigino. Tre piazzamenti diversi, che rappresentato però per tutti e tre una consapevolezza molto importante: il ritorno ai ...

Scherma - Coppa del Mondo : a Parigi argento a squadre per gli azzurri del fioretto : Incredibile prestazione dell'Italia di fioretto maschile in Coppa del Mondo a Parigi, al "Challenge International de Paris", dove nella prova individuale ha monopolizzato il podio con Alessio Foconi, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : fiorettisti secondi a Parigi. Italia sconfitta dagli USA : Dopo la fantastica tripletta nell’individuale di ieri, arriva un altro podio per il fioretto maschile azzurro. Il quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Alessio Foconi ha chiuso al secondo posto nella gara a squadre odierna, venendo sconfitto solo dagli Stati Uniti in finale per 45-36. L’esordio Italiano nella competizione era avvenuto agli ottavi di finale con la comoda vittoria per 45-29 contro ...