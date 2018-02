Sassuolo | Carnevali “spiega” il caso-Politano | il no al Napoli | lo zampino della Juventus

Calciomercato Napoli - l’annuncio di Carnevali su Politano : la decisione del Sassuolo : Niente da fare, Politano non sarà un nuovo calciatore del Napoli almeno secondo quanto riportato da Carnevali nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport: “non ci sono possibilità di vedere Matteo Politano al Napoli”. La trattative sembra definitivamente saltata a causa del Sassuolo, il motivo è che non è stato trovato un sostituto all’altezza dopo il rifiuto della Sampdoria di trattare Caprari. Il Napoli addirittura era ...

Calciomercato Sassuolo - da Politano al Napoli allo scambio Babacar-Falcinelli : parla Carnevali : Calciomercato Sassuolo – Sono ore caldissime in casa Sassuolo, tiene banco il Calciomercato. Diverse le trattative in piedi, da Politano al Napoli alle voci sullo scambio Babacar-Falcinelli. Proprio su quest’ultima trattativa ha parlato Carnevali come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Difficilissimo che accada. Problema ingaggio? No, semplicemente non c’è nessuna trattativa per il momento. Politano penso che resti con ...

Sassuolo - Carnevali : “Politano vuole il Napoli ma non credo sarà l’ultima sua gara qui” : Matteo Politano spinge per andare al Napoli. A togliere qualsiasi dubbio sulla volontà del giocatore è stato pochi minuti fa l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il dirigente neroverde ha rivelato il desiderio dell’ala degli emiliani: “Non credo sarà l’ultima gara di Politano. Ci sono tante voci, ma per il momento […] L'articolo Sassuolo, ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali : "Politano? Vuole andare al Napoli" : REGGIO EMILIA - " Politano ? Vuole andare al Napoli " . Così, ai microfoni di Sky prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali . Sull'attaccante classe 1993 ...

Sassuolo - Carnevali risponde a Sarri su Politano e svela il futuro di Consigli : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è tornato sulla vicenda Politano rispondendo a Sarri e aprendo ad un addio dell’esterno offensivo a giugno: “Per come siamo partiti a inizio stagione devo dire che siamo soddisfatti del lavoro di Iachini, la squadra sta rispondendo nel modo migliore. Per quanto riguarda il risultato di domenica abbiamo sprecato le occasioni, siamo stati un po’ ingenui, potevamo portare a ...

Sassuolo - Carnevali : 'La battuta di Sarri su Politano mi fa sorridere' : ''Politano - aggiunge Carnevali, a margine della visita riservata al mondo del calcio al Memoriale della Shoah a Milano - deve rendere al meglio, se ne riparlerà a giugno ma non faccio nessuna ...

Carnevali : “Il Sassuolo non ha mai avuto pressioni da Marotta. È una barzelletta” : “Politano era un’alternativa che ci piaceva, poi abbiamo sentito Marotta che l’ha dichiarato incedibile. Sto scherzando naturalmente”. Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo la situazione relativa a Matteo Politano, obiettivo del calciomercato azzurro. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha però chiarito: ...

Sassuolo - Carnevali : 'Politano e Matri non partiranno a gennaio' : Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato del club: 'Siamo stati molto chiari, Politano rimarrà con noi fino a giugno. Ha un contratto che deve essere rispettato. Per quanto riguarda Matri stesso discorso. Anche per lui c'è ...

Sassuolo - Carnevali : “Politano abbiamo preferito trattenerlo per un progetto sportivo” : Sassuolo, Carnevali: “Politano abbiamo preferito trattenerlo per un progetto sportivo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... POLITANO – “Noi sappiamo che al di là del Napoli c’è anche qualche altra società che può essere interessata a Politano. Sia in Italia che all’estero. Ma anche nel calciomercato precedente aveva avuto ...

Sassuolo - Carnevali : 'Abbiamo bisogno di un centrale difensivo' - : Così l'amministratore dei neroverdi, Giovanni Carnevali , a Premium Sport, commenta le voci del mercato.

Sassuolo - Carnevali : 'Cannavaro? Dispiace. Sul mercato...' : Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , parla a Premium Sport dopo il pareggio dell'Olimpico con la Roma: 'Le vittorie sono la cosa più importante. Addio di Cannavaro? Ci dispiace molto ma siamo fieri di averlo avuto con noi. In questo ruolo avremo qualche ...