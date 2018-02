Sanremo 2018 - Gianni Morandi super ospite del Festival : Un altro colpaccio per Claudio Baglioni a Sanremo 2018: sul palcoscenico dell’Ariston arriva Gianni Morandi Gianni Morandi sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2018. La notizia circolava da diversi giorni, ma solo ora è finalmente arrivata la conferma ufficiale dal diretto interessato con tanto di foto condivisa sui social in compagnia del direttore artistico Claudio Baglioni. Sanremo 2018, ospite Gianni Morandi A pochi giorni dalla ...

Sanremo 2018 nel segno della trasgressione con Kristel Bulgari : Il countdown è già iniziato con i protagonisti del Festival che nelle prossime ore raggiungeranno Sanremo per partecipare alla sessantottesima edizione della manifestazione canora. Quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Claudio Baglioni dopo il boom di Carlo Conti dell’edizione presentata in coppia con Maria De Filippi. Il conduttore toscano è stato il mentore del festival della canzone italiani per tre anni di fila con record ...

Laura Pausini super ospite a Sanremo 2018/ La cantante fa un bilancio della sua carriera prima del Festival : Laura Pausini sarà super ospite a Sanremo 2018: la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Claudio Baglioni e presentare il singolo Non è detto, la prima sera.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:33:00 GMT)

Rivederti di Mario Biondi - testo e significato : il brano in gara a Sanremo 2018 è una ballata d’amore swing : testo e significato di “Rivederti”, il nuovo singolo di Mario Biondi in gara nella categoria dei Campioni alla 68 esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Il cantante bianco dalla voce nera fa così il suo esordio da solista sul palco della famosa kermesse canora. Mario Biondi fa il suo esordio tra i Big a Sanremo 2018 con “Rivederti”, in attesa del nuovo album Cresce l’attesa per la 68ª edizione del Festival di ...

Sanremo 2018 : nelle canzoni tanto amore e nostalgia : Sanremo 2018 Possiamo tirare un sospiro di sollievo: l’amore c’è. Quantomeno al Festival di Sanremo 2018, dato che la parola “amore” è presente nei testi dei big in gara ben 19 volte per un totale di otto canzoni, quelle di Annalisa, Zilli, Caccamo, Barbarossa – che usa anche “amato” e “amati” – Gazzè, Canzian, The Kolors e Fogli/Facchinetti. E se a loro aggiungiamo la Vanoni, con ...

Anche Giorgia e Nek Max Renga tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2018 : in arrivo la conferma ufficiale : Anche Giorgia e Nek Max Renga tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2018. Stando a quanto riporta la Rai, l'azienda avrebbe avanzato le sue richieste e sarebbe in attesa di risposta da parte della Todrani che arriverà nel corso del Giorgia Day su Radio2. La sua presenza sul palco del Teatro Ariston sembra quindi cosa fatta e a distanza di un solo anno dalla sua ultima presenza sulle tavole della struttura ligure. In quest'occasione, Giorgia ...

Sanremo 2018 - cantanti : Annalisa a caccia della consacrazione festivaliera : Festival di Sanremo 2018 - Annalisa E’ ormai una veterana dell’Ariston: quella al Festival di Sanremo 2018 è la quarta partecipazione per Annalisa, che è pronta a lanciare la sua nuova fatica e gareggia nella categoria Big con il brano Il mondo prima di te. Chi è Annalisa Annalisa ha 32 anni (è nata il 5 agosto del 1985), e da sette si è affacciata sulla scena della musica italiana, ritagliandosi un suo spazio. La rossa savonese, ...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a

Don Matteo 11 si ferma per Sanremo e torna su Rai 1 il 15 febbraio 2018 : Don Matteo 11 si prende una pausa di due settimane per dare spazio al Festival di Sanremo 2018. Ecco di seguito tutte le informazioni su quando torna la fiction di Rai 1. SCOPRI TUTTO SU #DONMatteo11 Don Matteo 11 va in pausa per Sanremo La kermesse musicale infatti sarà protagonista delle prime serate di Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. L’undicesima stagione della serie tv con Terence Hill salterà quindi il suo consueto ...

Sanremo 2018/ Anticipazioni e news : Claudio Baglioni porta soldi in casa Rai : SANREMO 2018, Anticipazioni e news in attesa dell'esordio in TV: ecco come andrà la classifica finale secondo le attente previsioni dei bookmakers, tutte le info.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Ultimo e Luca Barbarossa vincitori del Premio Lunezia per Sanremo 2018 con i brani del Festival : Sono stati annunciati i vincitori del Premio Lunezia per Sanremo 2018: sono Ultimo e Luca Barbarossa che si aggiudicano il Premio rispettivamente per la categoria delle Nuove Proposte e per la categoria dei Campioni. A pochi giorni dall'avvio del 68° Festival di Sanremo, come tradizione vuole, gli organizzatori del Premio Lunezia hanno espresso le loro preferenze a proposito dei testi delle canzoni presentate al Festival da Campioni e Nuove ...

Sanremo 2018 - Antonio Ricci al Corriere : “Claudio Baglioni? Non lo reggo da sempre. Piaceva ai fasci. Ora se gli si dà fuoco sparge odore di plastica in tutto il Paese” : Antonio Ricci è uno che non le manda certo a dire. E in un’intervista al Corriere della Sera dà la sua opinione, non proprio in punta di fioretto, sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni: “Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Sono cresciuto nel ‘68, gli anni della protesta, gli anni di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via. ...

Gino Paoli - Laura Pausini e Gianni Morandi ospiti del Festival di Sanremo 2018 : Tra gli ospiti presenti alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, che partirà su Rai Uno martedì 6 febbraio, ci saranno anche Gino Paoli e Danilo Rea, che dovrebbero esibirsi insieme sul palco dell'Ariston. Uno dei brani previsti in scaletta è "Il nostro concerto", in omaggio a Umberto Bindi, canzone cara a Baglioni e Paoli, che l'hanno incisa e riproposta anche dal vivo.Super ospite della prima serata ...

Sanremo 2018 Annalisa : svelata la tracklist del nuovo album 'Bye Bye' - al via il pre-order : Ecco la tracklist : Bye Bye Direzione La Vita Il mondo prima di te Bianco nero e grigio Le parole non mentono Un domani , Feat. Mr Rain, Illuminami Ogni festa Dimenticherai Il prossimo weekend ...