Sanremo 2018 | Giovanni Caccamo canta l’amore Eterno

Anche Negramaro e Biagio Antonacci tra i super ospiti di Sanremo 2018 : Qualche ora dopo l’annuncio di Laura Pausini, sono arrivati Anche quelli di altri grandi nomi della musica italiana. Infatti Anche i Negramaro e Biagio Antonacci saliranno sul palco di Sanremo 2018 nelle vesti di super ospiti! [arc id=”c42fd2f2-01bf-11e8-9a25-a4badb20dab5″] La news è stata svelata dagli stessi artisti, tramite dei post pubblicati sui loro rispettivi profili social. Eccoli qui sotto! A poco meno di una ...

Premio Jannacci per i giovani di Sanremo 2018. Mirkoeilcane - Mudimbi e Lorenzo Baglioni sono in finale : Non si arrestano i premi per i giovani partecipanti alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. I tre finalisti del Premio Enzo Jannacci di NUOVOIMAIE sono Mirkoeilcane , Mudimbi e ...

Sanremo 2018 : LUCA BARBAROSSA e ULTIMO vincitori del PREMIO LUNEZIA : Come da tradizione, a pochi giorni dall’inizio del Festival di SANREMO, gli organizzatori del PREMIO LUNEZIA hanno espresso le loro preferenze sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Dario Salvatori e Loredana D’Anghera rendono note le scelte. I vincitori saranno premiati con una prestigiosa opera scultorea in marmo bianco realizzata dall’artista Luciano Massari, maestro del Centro Studi Cave ...

Gianni Morandi ospite di Sanremo 2018 : Gianni Morandi e Claudio Baglioni - dalla pagina Facebook di Morandi Il festival di Claudio Baglioni si fa affollato. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Fiorello sul palco dell’Ariston e le possibili incursioni di Fazio Fazio, Carlo Conti e Pippo Baudo, a dare man forte al cantante arriverà un altro nome di spicco, che al Festival di Sanremo è di casa e fa tanto nazionalpopolare: si tratta di Gianni Morandi. Gianni Morandi al ...

Laura Pausini tra i super ospiti di Sanremo 2018 : Laura Pausini tornerà sul palco del Festival di Sanremo in veste di super ospite. La cantante ha annunciato che parteciperà all’edizione di quest’anno proprio la prima serata: sarà un grande inizio! [arc id=”157cb5be-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Laura farà ritorno a Sanremo esattamente 25 anni dopo la sua partecipazione in gara: era il 1993 quando la sua canzone “La solitudine” è entrata nella ...

Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : significato e testo del brano favorito a Sanremo 2018 : testo e significato di “Non mi avete fatto niente”, il nuovo brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2018. Per tutti i bookmakers sono loro i superfavoriti alla vittoria finale sul palco dell’Ariston. I bookmakers non hanno dubbi, favoriti al Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro Mancano ormai pochissimi giorni alla 68esima edizione del Festival di Sanremo che ...

Sanremo 2018 : i Negramaro ospiti al Festival tredici anni dopo la loro eliminazione : Negramaro Sognavano di fare la stessa strada di quelli incompresi ed esclusi, che alla fine ce la fanno. E i Negramaro ce l’hanno fatta. dopo la grande delusione al Festival di Sanremo del 2005, tredici anni dopo la band pop rock italiana torna sul luogo del delitto, questa volta tra gli ospiti della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Ad annunciare la loro partecipazione è lo stesso cantante del gruppo, Giuliano Sangiorgi, che nega ...

Biagio Antonacci a Sanremo 2018 in un ruolo “inedito” - il messaggio per Claudio Baglioni dal teatro Ariston : La presenza di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 tra gli ospiti del Festival targato Baglioni non è una novità, ma il cantautore di Rozzano ha voluto per la prima volta confermare la sua partecipazione alla 68esima edizione della kermesse. Lo ha fatto con un messaggio per il collega e amico Baglioni incaricato della direzione artistica e della conduzione del Festival, pubblicando una foto che lo ritrae di fronte allo storico ingresso del teatro ...

Sanremo 2018 - i testi delle canzoni : ecco le più belle ‘supercazzole come fosse antani” : Sa, sa, sa, prova microfono. A pochi giorni dal via del Festival di Sanremo 2018 (6-10 febbraio) abbiamo dato una sbirciatina ai testi delle venti canzoni in gara. Complice il consueto speciale di Sorrisi e canzoni TV, che da anni pubblica in anticipo testi oramai pronti da parecchi mesi, eccoci al cospetto delle parole senza la musica. Impresa sempre bizzarra. Per giudicare definitivamente attendiamo ovviamente i live dell’Ariston. Intanto ...

Luca Barbarossa riparte come cantante da Sanremo 2018 : Luca Barbarossa riparte come cantante da Sanremo 2018 e torna agli inizi, quando cantava la sua città. Debuttò infatti a Sanremo 1981, dopo aver vinto Castrocaro l’anno prima, con “Roma spogliata”, Ci tornò nel 1986 con “Via Margutta” e quest’anno canterà al suo 9° Festival nella sua lingua dialettale “Passame er sale”. Dopo gli inizi romaneschi, Luca ha attraversato un periodo in cui scriveva testi impegnati. Nel 1988 arrivò 3° a Sanremo con ...