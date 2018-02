Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | data di uscita sul mercato Prezzo e caratteristiche

Ecco una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati : In giornata è comparsa in rete una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati. Alcuni dei nomi in codice erano già noti grazie ai precedenti leak. Tuttavia la lista ne comprende anche diversi altri inediti. Scopriamo insieme quali dispositivi Samsung Galaxy potrebbero arrivare nel corso dell'anno. L'articolo Ecco una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati è stato pubblicato per la prima volta su ...

Le ultime da Samsung : conferme su batteria e fotocamera di Galaxy S9 e i display scorrevoli : Spuntano nuove immagini promozionali riguardanti le fotocamere di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e nuove foto delle presunte batterie da 3000 e 3500 mAh, del modulo fotografico e del sensore di impronte. Nel frattempo dallo United States Patent and Trademark Office arriva un brevetto su possibili display scorrevoli. L'articolo Le ultime da Samsung: conferme su batteria e fotocamera di Galaxy S9 e i display scorrevoli è stato pubblicato per la ...

Samsung Galaxy S9 : confermata la sua batteria : A distanza di meno di un mese dalla presentazione ufficiale, arrivano interessanti conferme sulle batteria di Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus. Sono passati diversi giorni dall’ultima volta che vi abbiamo parlato dei prossimi Top di Gamma Coreani, Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, ed adesso è il momento di dargli di nuovo uno sguardo. Infatti, nelle ultime ore, a distanza di meno di un mese dalla presentazione ufficiale, sono arrivati dei nuovi ...

Samsung Galaxy S9 download sfondi wallpaper : Scaricare gratis gli sfondi ufficiali Samsung Galaxy S9 Collezione sfondi wallpaper Samsung Galaxy S9 download Gratis

Grave perdita su Samsung Galaxy S8 e S7 a giorni : alternative backup dati app su Cloud : Come sappiamo gli utenti di Samsung Galaxy S8 e S7 dovranno fare a meno di un'apprezzata opzione a partire dal prossimo 6 febbraio: ci riferiamo alla possibilità di effettuare l'operazione di backup&restore di applicazioni e relativi dati attraverso Samsung Cloud. L'interruzione, programmata per lo scorso gennaio, ha subito un leggero ritardo, che ha di fatto promosso la proroga del servizio, comunque destinato a scomparire. Il ...

Secondo sorprendente aggiornamento di gennaio su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Francia : Il mese di gennaio si sta rivelando particolarmente caldo per coloro che hanno puntato su un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge qui in Europa. Dopo aver trattato ampiamente l'impatto avuto dal primo aggiornamento mensile per il popolare smartphone qui in Italia, addirittura con un approfondimento legato alla sola durata della batteria, oggi 31 gennaio dobbiamo necessariamente prendere in esame una patch ulteriore che si sta ...

Niente più firmware stranieri su Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 - grazie al nuovo bootloader : Cattive notizie per chi era abituato a flahsare ROM straniere su Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus e Samsung Galaxy Note 8. Con il nuovo bootloader infatti Samsung impedisce di installare firmware destinati a regioni diverse sui propri top di gamma, pena conseguenze catastrofiche come l'hard brick dei dispositivi. L'articolo Niente più firmware stranieri su Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8, grazie al nuovo bootloader è stato pubblicato ...

Samsung Galaxy Note 8 Wi-fi si disconnette in stand-by : Samsung Galaxy Note 8 si disconnette dalla rete Wi-fi quando va in Standby Come evitare che il telefono Android si disconnetta da internet - telefono Samsung Galaxy Note 8 non riceve messaggi

Dettagli tempi Oreo su Samsung Galaxy S8 - Note 8 e A8 ufficiali : Bixby in italiano un miraggio : L'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a Oreo è un tema caldissimo, come pure quello dell'altro top di gamma Note 8. Per loro ci si aspetta un rilascio imminente, ma le attese riguardano anche device come il Galaxy A8 tra i più diffusi commercialmente in questo momento. Ebbene, su ciascuno di questi esemplari giungono notizie più precise attraverso il forum Community di Samsung, con un post pubblicato solo un paio di ore fa anche per ...

Ottimo trimestre per Samsung - che si prepara a Galaxy X e registra una nuova app : Samsung raggiunge ottimi risultati nel quarto trimestre 2017, soprattutto per quanto riguarda chip e display. Il 2018 dovrebbe essere l'anno, finalmente, di Samsung Galaxy X, l'atteso smartphone pieghevole, mentre il produttore registra il marchio "Uhssup" per una nuova applicazione. L'articolo Ottimo trimestre per Samsung, che si prepara a Galaxy X e registra una nuova app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 mettere meteo su home : Avere meteo su Samsung Galaxy Note 8 come si mettono previsioni meteo sulla schermata principale del telefono Android Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy X - e se il lancio fosse anticipato nel 2018? : I media di tecnologia stanno ovviamente indirizzando la luce dei riflettori sull'atteso Samsung Galaxy S9, prossimo alla presentazione: il 25 febbraio alle ore 18:00 sarà svelato al pubblico, un pre-evento che anticiperà il Mobile World Congress di Barcellona, dal 26 febbraio al 01 marzo. Addirittura Samsung sta pensando di lanciarlo sul mercato subito dopo la presentazione, con la possibilità di pre-ordinarlo dal 01 marzo ed arrivare ai ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Intelligent Scan per lo sblocco. Novità e prezzi : I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus verranno presentati ufficialmente il prossimo 25 febbraio in occasione del prossimo Mobile World Congress di Barcellona.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:58:00 GMT)

Dettagliatissimo confronto dimensioni tra Samsung Galaxy S9 e S8 : importanti anticipazioni : Sta partendo ufficialmente il countdown che ci porterà dritti alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S9, visto che ormai manca meno di un mese all'appuntamento in programma al Mobile World Congress di Barcellona con cui conosceremo una volta per tutte le caratteristiche distintive di questo device. Cosa cambierà effettivamente rispetto al Samsung Galaxy S8? Ieri ci siamo soffermati sulla questione prezzo, mentre oggi 31 gennaio è ...