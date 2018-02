Salvini dice che sarà la Lega a segnare il gol decisivo

Fiano (PD) : Lega indagata per riciclaggio - che dice Salvini? : Roma– Di seguito le dichiarazioni di Emanuele Fiano, parlamentare del Pd. “La Lega indagata per riciclaggio. Matteo Salvini ha qualcosa da dire? Non fossero bastate... L'articolo Fiano (PD): Lega indagata per riciclaggio, che dice Salvini? su Roma Daily News.

Giudice Milano respinge ricorso - Salvini resta segretario Lega : Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini a segretario leghista che era stato presentato da un'aspirante consigliera federale colLegata al ...

Salvini contraddice Mattarella : Il fascismo? Fece cose buone : Matteo Salvini non condivide affatto le parole pronunciate ieri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'impossibilità di riconoscere al regime di "aver fatto cose buone". "Che nel periodo del fascismo Mussolini abbia costruito tante cose, che sia stato introdotto il sistema delle pensioni è un'evidenza", ha detto il leader della Lega, a Circo Massimo su Radio Capital, contraddicendo ...

Il giudice si riserva sul ricorso contro la nomina di Salvini a segretario della Lega Nord : È attesa a breve la decisione del giudice della prima sezione civile di Milano Nicola Di Plotti, che si è riservato di decidere sul ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini come segretario del partito, presentato da un esponente della Lega colLegato al listino di Gianni Fava, assessore regionale e candidato che ha corso contro Salvini alle primarie del Carroccio lo scorso maggio.Oggi in circa due ore di udienza il ...

Salvini dice che vuole fare come Trump sui dazi : Milano, 25 gen. (askanews) 'Tutti attaccano Trump sui dazi, gli dicono 'vergognati'. Io voglio fare in Italia la stessa cosa, i dazi si possono mettere'. Così Matteo Salvini, leader della Lega, questa ...

Tosi attacca Salvini : 'È lui il razzista - non Fontana : leggete cosa diceva sui meridionali' : Anche quello è razzismo e della peggiore specie, fa il paio con quello anti immigrati', afferma Tosi, secondo cui il segretario della Lega 'è l'altro grande demagogo della politica italiana al pari ...

Matteo Salvini dice che la Lega è “l’unico antidoto al razzismo” : Rispondendo al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, che aveva fatto un discorso contro la xenofobia The post Matteo Salvini dice che la Lega è “l’unico antidoto al razzismo” appeared first on Il Post.

Lega : Salvini a giudice - nessuna raccomandazione a mie ex compagne - InfoOggi.it : (AGI) Mi2/Gla (Segue) 'Io non faccio parte di nessuna cupola', ha detto Salvini al giudice, spiegando tra le altre cose che 'le nomine della Aziende Sanitarie vengono fatte su segnalazione politica ...

Salvini : 10 vaccini sono un rischio. Vediamo cosa ci dice la scienza : Durante la trasmissione radiofonica Radio anch'io il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: "Che i vaccini siano utili è fuori di dubbio, io i miei figli li ho vaccinati … ma che 10 vaccini ...

Salvini : ci attaccano - come diceva Oriana : 15.22 "Al governo normeremo ogni presenza islamica nel Paese.come in tempi non sospetti ha sostenuto Oriana Fallaci:siamo sotto attacco. Il colore della pelle non c'entra. Secoli di storia rischiano di sparire, se prende il sopravvento l' islamizzazione".Così il leader Lega dopo la polemica sulle parole di Fontana. "Il governo che intendo guidare non farà più sbarcare neanche un clandestino" Pd si lamenta di Orietta Berti pro M5S? "Restuisca ...

Salvini apre a Di Maio / “M5s dice prima gli italiani? Bene - scendano in piazza con noi” : Salvini apre a Di Maio: “M5s dice prima gli italiani? Bene, scendano in piazza con noi”. Molti i punti di incontro tra il leader della Lega con i pentastellati.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Lega - da Maroni marcia indietro su Salvini : “Mio sfogo umano. Lo sostengo”. E dice : “Ho progetti fuori dalla politica” : “Uno sfogo umano” e “non politico“. Roberto Maroni ingrana la marcia indietro. E ritira gli attacchi lanciati nei confronti di Matteo Salvini dalle pagine del Foglio. Il governatore si è detto “dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. Viva Salvini premier”. Insomma una sorta di atto di fedeltà al numero uno del Carroccio a ventiquattro ore dall’attacco frontale ...

Maroni dice che Salvini si è comportato da stalinista : Roma, 11 gen. (askanews) 'Maroni mi ha detto di avere fatto in Lombardia tutto quello che voleva e poteva. Non ho potuto che prenderne atto. avrei preferito che si ricandidasse. Volevo che si ...