Salvini davanti alla sede ex Etruria | risarciremo i risparmiatori azzerati

Roma - piazza militarizzata per il comizio di Salvini davanti alla Basilica dei senza dimora : “Una provocazione” : piazza Santi Apostoli a Roma militarizzata per il comizio di Matteo Salvini contro lo ius soli. “Hanno fatto andare via tutti i giornalisti dalla Basilica”, spiegano dai movimenti dell’abitare. L’area è transennata e nemmeno la stampa viene fatta passare. “Temiamo che vogliano sgomberare il presidio”. Sotto ai portici della Basilica dormono da 4 mesi oltre cento persone sgomberate da via Quintavalle in estate. ...