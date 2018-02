slitta la sentenza per l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale Flynn, che nelle indagini sul Russiagate ha ammesso di aver mentito all'Fbi sui suoi rapporti con l'ex ambasciatore russo a Washington. Il procuratore speciale del Russiagate Mueller e gli avvocati di Flynn hanno concordato di non essere pronti per la sentenza per l'attuale stato delle indagini, come emerge dagli atti processuali.(Di giovedì 1 febbraio 2018)

