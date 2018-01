Rugby femminile | Sei Nazioni 2018 | chi fermerà lo strapotere dell’Inghilterra?

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : la rosa dell’Italia ai Raggi X reparto per reparto : Italia-Inghilterra, una sfida attesissima per l’apertura del Sei Nazioni, anche per quanto riguarda le donne. Si gioca 4 febbraio, alle ore 18.30 in quel di Reggio Emilia. L’allenatore azzurro Andrea Di Giandomenico ha scelto le 23 azzurre per i primi due incontri: andiamo a scoprire la rosa italiana ai Raggi x, reparto per reparto. Piloni L’esperienza di Lucia Gai, titolare sicuramente inamovibile con i suoi 52 caps. Alle sue ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : Colorno sempre a punteggio pieno. Distanze invariate in vetta : Ultima giornata per la Serie A di Rugby femminile prima della lunga pausa per lasciare spazio al Sei Nazioni: nel Girone 1 nette vittorie per le prime tre della classe, che ormai hanno prenotato i posti per la post season. Larghe affermazioni per Colorno, Valsugana e Villorba. Vince nettamente anche Monza, che si riprende il quarto posto, mentre Pavia batte Cogoleto e sale a quota 10. Nel Girone 2 proseguono a braccetto Montevirginio e Bologna, ...

Rugby : Reggio Emilia si prepara ad accogliere il "6 Nazioni 2018" femminile : ... Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport, Comitato Rugby Emilia-Romagna) ed esponenti di spicco delle città di Reggio Emilia e Parma, oltre che rappresentanti del mondo ovale. Alla ...

Discovery sempre più 'Home of Rugby' : Sei Nazioni maschile su DMAX - il femminile su Eurosport 2 : Il Gruppo Discovery rinnova così il proprio impegno nello sport della palla ovale confermandosi la "casa del rugby in Italia", dopo i quattro anni di programmazione del prestigioso Torneo e le ...

Rugby femminile - Serie A : risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Colorno a punteggio pieno : Undicesima giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby: una sola squadra è rimasta a punteggio pieno, si tratta del Colorno, che sta dominando il Gruppo 1. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 21 gennaio 2018 12:30 Iniziative – Villorba Rugby – Benetton Treviso 32 : 10 Arbitro: Maria Ausilia Paparo (BO) 14:30 Valsugana Rugby ...

Rugby - Serie A femminile 2017-2018 : i risultati e le classifiche dopo la decima giornata. Colorno si conferma inarrestabile : La decima giornata del campionato di Serie A di Rugby femminile, la prima del girone di ritorno, conferma le gerarchie nel girone 1, dove molla la presa Monza, che cade a Treviso, facendosi avvicinare in classifica dalla Benetton. Colorno, Padova e Villorba vincono a mani basse, senza subire alcun punto, confermando che saranno loro le tre squadre ad andare alla post season. Nel girone 2 sono in quattro a disputarsi i tre posti: vincono tutte le ...

Rugby femminile - le convocate dell’Italia per il raduno di Parma : 37 azzurre verso il 6 Nazioni : Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana femminile, ha convocato 37 atlete per un raduno in programma a Parma dal 17 al 20 dicembre. Si tratta del primo passo in vista del 6 Nazioni che si svolgerà da febbraio. Queste le azzurre convocate: Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 77 caps – capitano Elisa BONALDO (Rugby Colorno) 3 caps Jessica BUSATO (Villorba Rugby) 1 cap Giulia CAVINA (Rugby Cogoleto) – ...

Rugby femminile - Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche dopo la nona giornata : nona giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby che non si ferma (in parte, visto che la partita di Pavia è stata rinviata) nonostante la neve caduta in gran parte della penisola italiana. Nove i match disputati oggi, ovviamente sempre divisi in due gironi. Nel Girone 1 il Colorno soffre, ma vince ancora davanti al pubblico di casa centrando il nono successo di fila. A inseguire c’è il Valsugana Padova: convincente vittoria ...

Rugby femminile - Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche dopo l’ottava giornata : Ottava giornata per il campionato femminile di Rugby. Prosegue il cammino del Colorno che, pur faticando, si impone a domicilio a Monza e timbra l’ottava vittoria consecutiva. Alle loro spalle, nel girone 1, ci sono Valsugana e Villorba, queste ultime autrici di un clamoroso 107-0 casalingo. Non si è giocato, causa maltempo, il match tra Torino e Pavia. Nel raggruppamento 2 successi nettissimi per le prime due della classe: 68-0 casalingo ...

Rugby a 7 - World Series 2017-2018 : a Dubai il via della nuova stagione maschile e femminile : Si alza il sipario sulla stagione del Rugby a 7 con l’inizio delle World Series, che avverrà a Dubai: 12 nazionali femminili e 16 maschili si daranno battaglia per tre giorni. Il via sarà al femminile, con la fase a gironi del 30 novembre e la fase finale del giorno seguente, mentre il torneo maschile inizierà con un giorno di ritardo. Non ci sarà l’Italia in nessuno dei due tabelloni Nel torneo femminile nel Girone A saranno ...

Rugby femminile - Serie A 2017-2018 : risultati e classifica della settima giornata : settima giornata per il campionato femminile di Rugby di Serie A. Dieci, come sempre, gli incontri giocati nei due raggruppamenti. Si conferma in vetta nel girone A il Colorno: 36-3 al Padova, prima delle inseguitrici, e settima vittoria consecutiva; parte dunque la fuga in classifica. Nessuna compagine a punteggio pieno invece nel girone B: in vetta troviamo il Rugby Bologna, vincitore oggi per 29-0 in trasferta a Ferrara. Andiamo a rivivere il ...

Rugby femminile - Test Match : Italia-Francia 21-41. Le azzurre si spengono dopo un’ora e le francesi dilagano : Nel Test Match giocato a Biella oggi pomeriggio, l’Italia del Rugby Femminile tiene Testa per un’ora alla più quotata Francia, poi cede di schianto negli ultimi 20′ ed esce sconfitta dal confronto per 21-41. Tre le mete azzurre, firmate da capitan Barattin, Furlan e Rigoni, con quest’ultima che ha trasformato le tre marcature. Nel primo tempo partono forte le ospiti, che al 3′ vanno in meta con Torres Duxans, ...