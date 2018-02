Rudy Zerbi Festeggia il figlio Leo e il padre Giorgio Ciana | ma ad Amici discute con i

Il dramma di Rudy Zerbi che spiazza tutti : "Ringrazio Dio che lo ha salvato" : Rudy Zerbi ha festeggiato suo figlio Leo: la storia del piccolo è da brividi e per questo il professore di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato con maggiore felicità il traguardo del suo bambino. Il giorno in cui ha rischiato di perderlo è lontano, sempre più lontano, e a ogni sorriso che Rudy può ammirare sul viso del figlioletto spinge la paura di quel momento sempre più in fondo al cuore. Dimenticare forse sarà impossibile, ma vedere il ...

Rudy Zerbi festeggia il compleanno del figlio : Ringrazio il Signore per averlo salvato : "Oggi Leo compie tra anni, la storia del nostro piccolo grande guerriero ve l’ho già raccontata, non voglio tornarci sopra", inizia così il post di auguri di Rudy Zerbi per il figlio.Il conduttore di Radio Deejay ha voluto condividere con i fan la sua gioia per il terzo compleanno del figlio Leo. "Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine - scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto ...

Quel messaggio per il vero "papà" Rudy Zerbi stupisce così i suoi fan : Rudy Zerbi sorprende i suoi fan con una foto sui social. Il giudice di 'Amici' infatti ha deciso di festeggiare il compleanno di Giorgio Ciana, Quello che lui definisce 'vero papà'. Si tratta del ...

Amici 17 - anticipazioni : brutto colpo per Rudy Zerbi : Ad Amici 17, secondo le ultime anticipazioni riguardanti la parte di puntata di sabato scorso che non è andata in onda, il professore di canto Rudy Zerbi ha dovuto incassare un brutto colpo. Cosa è accaduto? Ebbene sabato scorso pare esserci stata una vera e propria ‘rivolta degli schiavi’. Chiamarla così forse è leggermente fuori luogo, ma serve per far rendere bene l’idea. Dopo la sfida vinta da Vittorio, ballerino che nessun ...

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Rudy Zerbi : "Smettila di essere preoccupata della gente" : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:00:00 GMT)