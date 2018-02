Ruby-ter - rinviata udienza per Berlusconi a dopo elezioni : È stata rinviata al prossimo 3 maggio l'udienza del filone ' Ruby ter' che vende coinvolti Silvio Berlusconi e il pianista senese Danilo Mariani, finiti sotto processo davanti al Tribunale di Siena ...

Ruby ter : Battilana - ora farò un film : Ambra, ha chiarito il suo difensore fuori dall'aula del processo Ruby ter, "è l'unica ragazza al mondo che ha avuto il coraggio di denunciare due importanti tycoon". "Dall'Italia ormai sono scappata ...

Ruby ter : Battilana - ora farò un film : ANSA, - MILANO, 29 GEN - "Voglio fare un film su questo processo e su tutta la mia vita". Così Ambra Battilana, modella italo filippina, una delle 'testimoni chiave' dell'accusa nel caso Ruby e che ha ...

Piero Sansonetti : 'Silvio Berlusconi? Il processo Ruby-Ter una balla per colpirlo' : 'Una fake news fatta circolare con i tempi del fake orologio'. Ecco cos'è, per Piero Sansonetti , direttore del Dubbio , l'ennesimo rinvio a giudizio ai danni di Silvio Berlusconi nell'ambito del ...

Silvio Berlusconi - dopo Ruby ter gira una voce bruttissima : 'I giudici potrebbero dire no alla riabilitazione' : Un altro processo per Silvio Berlusconi , un altro rinvio a giudizio e forse non l'ultimo , a giudicare dal filone Ruby Ter . Da Siena è arrivata la notizia che i legali del Cavaliere non avrebbero ...

Corruzione in atti giudiziari - Berlusconi rinviato a giudizio nel Ruby-ter : L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Siena con l'accusa di Corruzione in atti giudiziari. Il Gup del tribunale di Siena Roberta Malavasi ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta Ruby ter giunta a Siena da Milano per competenza territoriale. A Siena, infatti, si sarebbe compiuto il reato secondo cui Berlusconi avrebbe pagato Danilo Mariani, ...

