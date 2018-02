Ruba auto e chiama il carro attrezzi

Sorrento - non riesce ad accendere l’auto che sta per Rubare e chiama un carro attrezzi : arrestato : Sorrento, non riesce ad accendere l’auto che sta per rubare e chiama un carro attrezzi: arrestato A smascherare il furto i carabinieri che hanno eseguito un ordine di arresto ai domiciliari per furto aggravato e falsità materiale. L’uomo sperava di farsela portare a casa da Meta fino a Castellammare Continua a leggere L'articolo Sorrento, non riesce ad accendere l’auto che sta per rubare e chiama un carro attrezzi: arrestato ...

Ladri Rubano la rampa dell'auto - bimba disabile non può andare all'asilo : Ignoti hanno rubato la rampa pieghevole in alluminio utilizzata da una bimba affetta da atrofia muscolare spinale per salire in macchina. E' successo a Flero, nel bresciano. La piccola Sofia ha...

Polignano - smontano auto Rubate per vendere pezzi di ricambio : arrestati tre giovani. Sequestrato deposito : Una vera e propria centrale di smistamento di parti di auto rubate dal valore di oltre 80mila euro è stata scoperta ieri dai Carabinieri nelle campagne di Polignano. In manette sono finiti tre giovani,...

Rubata rampa disabili dall'auto - la denuncia su Facebook : "Ora nostra figlia non può andare all'asilo" : I genitori della piccola di 5 anni affetta da Sma: "Vogliamo far sapere che persone ci sono in giro, capaci di compiere un atto così odioso". Gara di...

Trovati in campagna autocarro e mini escavatore Rubati : SAN MICHELE SALENTINO - I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, in contrada Sardella di San Michele Salentino, hanno recuperato all'interno di un'area ...

Milano : Rubavano auto lussuose - 5 arresti per furto aggravato : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - La sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito ieri l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Milano il 17 gennaio scorso a carico di 5 italiani: per gli arrestati, e un sesto indagato a piede libero, l'autorità giudiziaria h

Mangiarono a sbafo e Rubarono auto del ristoratore - individuati e fermati dalla polizia : Chieti - Mangiano a sbafo e portano via l'auto alla moglie del ristoratore: protagonisti dell'episodio un romeno 40enne e una donna di 44 anni, entrambi residenti a Vasto. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Vasto per furto aggravato e insolvenza fraudolenta in concorso; la donna invece è stata denunciata per insolvenza fraudolenta. La coppia, dopo avere mangiato in un ristorante del posto, non ha ...

Furti di auto : trovati dai carabinieri altri due veicoli Rubati : ORIA - trovati nel giro di poche ore due veicoli rubati. I carabinieri della stazione di Oria, ieri, lunedì 22 gennaio, hanno rinvenuto in aperta campagna, un veicolo Fiat Doblò, rubato il 19 gennaio ...

Le ritrovano l'auto Rubata - ma la Questura l'avverte 4 anni dopo : dovrà pagare 20 mila euro di parcheggio : Il 9 settembre del 2013 le rubarono l'auto sotto casa, solo alcuni giorni fa Lorena Lugli ha ricevuto una telefonata dalla Questura di Sesto Fiorentino che la macchina si trova allo Scaf, la Depositeria giudiziaria di Firenze. Come si legge su Il Tirreno, l'auto fu ritrovata dalla Questura due mesi dopo il furto e adesso, oltre il danno la beffa. Le chiedono il pagamento del parcheggio per questi anni, oltre alle numerose multe prese dal ...