Roma | Raggi a Lorenzin | Bimbi non vaccinati restino a scuola

'A Roma bimbi non vaccinati restano scuola' - Raggi scrive a Lorenzin - : La sindaca ha inviato una lettera anche al ministro dell'Istruzione dopo la mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed ...

Roma - Raggi a Lorenzin : bimbi ancora non vaccinati restano a scuola : Dopo il voto unanime dell'Assemblea capitolina della mozione che consente ai bimbi non ancora vaccinati di concludere l'anno scolastico 2017/2018, senza interruzione della didattica, la sindaca di ...

Roma - Raggi : “I bambini non vaccinati resteranno a scuola”. Mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina : A Roma i bambini non vaccinati restano a scuola. E’ la decisione del Comune, comunicata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a tutte le istituzioni coinvolte dopo l’approvazione all’unanimità dell’Assemblea Capitolina che indica la necessità di rispettare “la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni non ancora vaccinati”. La sindaca Raggi ha scritto, per informarli, al ministro della Salute ...

Roma - Raggi scrive a Governo - Regione e Anci : bimbi non vaccinati restino a scuola : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al...

Roma - Raggi a Lorenzin : «Bimbi ancora non vaccinati restino a scuola» : Dopo l’approvazione del documento per «rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni» la sindaca ha avviato tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti di governo, Regione, Anci e degli altri enti competenti

Roma - Raggi a Lorenzin : «Bimbi ancora non vaccinati restano a scuola» : Approvato all’unanimità il documento che impegna la sindaca Raggi a porre in essere tutte necessarie attività istituzionali nei confronti di governo, Regione, Anci e degli altri enti competenti

Roma. Pelonzi polemico con Raggi e Lombardi su Atac : loro promesse non mantenute da azienda : Roma – Pelonzi contro Raggi e Lombardi sulla questione Atac: loro promettono ma l’azienda non mantiene la parola Roma – Questo il commento apparso sul... L'articolo Roma. Pelonzi polemico con Raggi e Lombardi su Atac: loro promesse non mantenute da azienda su Roma Daily News.

Roma - pregiudicato occupa casa del custode della scuola e non vuole sgomberarla : arrestato. Raggi : 'E' finita Scroccopoli' : 'Aveva occupato di nuovo un immobile comunale appena liberato, dove gli agenti avevano trovato armi e un bilancino di precisione. Siamo nel quartiere Don Bosco, a pochi passi alla scuola elementare '...

Roma - oltraggiato il murale contro il femminicidio. Retake : 'Presto un evento per il restauro' : Gianna è stata uccisa nel 2012 e la sua memoria è stata di nuovo oltraggiata. Alcune etichette che portano il nome delle vittime di femminicidio non si leggono più, alcune sagome sono state '...

Raggi : Cambio nomi strade - Roma è antifascista : Roma – Di seguito le dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma, nel corso della presentazione del documentario “1938 – Lo sport italiano contro gli... L'articolo Raggi: Cambio nomi strade, Roma è antifascista su Roma Daily News.

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la Consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio. Raggi : il Pd ha le idee confuse della capitale : «Io non ho capito perché la Consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano». Così il...

Roma - turista scrive alla Raggi : 'Pessimo hotel a Termini'. Multa da 27mila euro all'albergatore con letti abusivi : Multa da 27mila euro ad un hotel nei pressi di Termini con posti letto abusivi. L'albergo sporco e malmesso aveva rovinato la vacanza Romana di turista spagnolo che ha deciso di prendere carta e penna ...