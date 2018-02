Roma Moria di storni in alcune zone della città

Roma : XIII Municipio - ‘Il percorso della memoria’ : Oggi nell’ambito della II^ edizione del percorso della Memoria ,promosso dal Municipio XIII, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale Valle Aurelia, la Biblioteca comunale... L'articolo Roma: XIII Municipio, ‘Il percorso della memoria’ su Roma Daily News.

Che sta succedendo a Roma? Incredibile moria di storni in città - mistero sulle cause : “Il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale si e’ immediatamente attivato insieme alla Protezione Civile per affrontare la moria di storni verificatasi in alcune zone della citta’. Sui luoghi e’ intervenuto l’ufficio animali problematici del Dipartimento mentre Asl e Istituto Zooprofilattico sono stati coinvolti al fine di indagare sulle cause del fenomeno“. Lo comunica il Campidoglio “In ...

Roma - giallo della moria di storni : Decine di uccelli morti a terra : "Gli uccelli cadono morti in terra": parola dei cittadini Romani. L'incubo delli storni ripiomba su Roma. Non basta il guano sulle strade, ora il problema è che molti volatili sono stati trovati morti. L'allerta uccelli morti trovati a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. Addirittura è scattato l'allerta alla protezione civile. La strada e il marciapiede - come si vede nelle foto pubblicata da Il ...

Roma - lo strano caso della moria di storni : 'Decine di uccelli morti in terra' : Torna a Roma l'incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c'è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. 'Gli uccelli cadono morti in terra', ...

Roma - alle 19.41 si sono accese le fiaccole di Amnesty in memoria di Giulio Regeni : alle 19,41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviava il suo ultimo messaggio prima di sparire. Due anni dopo, a Roma almeno 500 persone hanno ricordato, insieme ad Amnesty International Italia, il ricercatore scomparso al Cairo. Accendendo altrettante candele alle 19.41 davanti a Montecitorio. Un’iniziativa che ti è tenuta contemporaneamente in molte altre città. “La cosa bella, pur in un clima di tristezza, è che c’è tanta ...

Giornata della Memoria - al teatro Villa Torliona “Lo sguardo oltre il fango” - ispirato al Romanzo “Il bambino con il pigiama a righe” : “Lo sguardo oltre il fango“, liberamente ispirato a “Il bambino con il pigiama a righe”, nel 2017 ha riscontrato grande successo di critica e di pubblico a Roma, registrando tutte le date sold-out in piazza San Giovanni in Laterano. Lo spettacolo tornerà in scena nel 2018 a Roma, nella settimana della ricorrenza del Giorno della Memoria presso il Tetro di Villa Torlonia a Roma, dal 24 al 26 gennaio, con il Patrocinio ...

Ciclismo : tutti i numeri della nona edizione del Memorial Romano Scotti : ... • 130 bambini presenti alla gara promozionale del 6 gennaio; • 300 persone presenti alla festa del Comitato Regionale del Lazio FCI; • 10 ore di diretta streaming; • 1100 transenne distribuite sul ...

Guadagno (M5S) : “Roma Capitale riabilita la memoria del poeta Ovidio” : “riabilitare la memoria del poeta romano Ovidio da un’ingiusta condanna ricevuta da Augusto ha un valore simbolico-culturale per la nostra città. Le istituzioni culturali hanno... L'articolo Guadagno (M5S): “Roma Capitale riabilita la memoria del poeta Ovidio” su Roma Daily News.