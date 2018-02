Roma | Monchi | Tutti zitti e lavorare di più Quinto posto? È colpa mia

Roma - Monchi allo scoperto : “ecco il bilancio del nostro calciomercato” : “Non possiamo essere contenti del quinto posto ma non dobbiamo cercare responsabili, bensi’ trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, sono il responsabile della costruzione della squadra, sono io che prendo le decisioni, quindi se cercate un responsabile del momento sono qui”. Il ds della Roma Monchi ha parlato oggi in conferenza stampa del calciomercato giallorosso. Una sessione invernale che di certo ha lasciato un ...

Calciomercato Roma/ News - Monchi : ceduto calciatori che hanno giocato poco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: il direttore sportivo giallorosso, Monchi, parla del mercato appena concluso in conferenza(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:54:00 GMT)

Roma - la conferenza di Monchi e Jonathan Silva LIVE : Le cessioni di Emerson Palmieri al Chelsea e Hector Moreno alla Real Sociedad, l'arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting Clube de Portugal e soprattutto la permanenza di Edin Dzeko, rimasto in ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Baldissoni : "Silva al posto di Emerson - Monchi è attento ma..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore generale Baldissoni sull'arrivo di Jonathan Silva e le mosse per il finale della sessione di gennaio.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Cristante : Monchi vuole bloccarlo subito (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, al lavoro sull’operazione Cristante per anticipare la concorrenza(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Roma - Monchi punta su Jonathan Silva per la fascia sinistra : Sarà Jonathan Silva il terzino sinistro della Roma che sostituirà Emerson Palmieri, ormai a Londra sponda Chelsea ceduto per 20 milioni più 9 di bonus. Il calciatore dello Sporting Lisbona arriverà ...

BLIND ALLA Roma/ Calciomercato - Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco : Calciomercato, BLIND ALLA ROMA? Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco, serve un'alternativa in difesa dopo la cessione di Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:15:00 GMT)

Roma - il Manchester offre Blind. C'è il sì del giocatore - Monchi ci pensa : L'idea nuova per la fascia sinistra della Roma si chiama Daley Blind, terzino olandese del Manchester United. Il giocatore, che ha dato l'ok al trasferimento, ha 28 anni ed è stato proposto nelle ...

Roma - Monchi pensa allo scambio Laxalt-Bruno Peres : ma il brasiliano punta i piedi : Roma - Ore frenetiche, telefoni caldi e trattative last minute. La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la chiusura e la Roma, dopo le tante voci in uscita, prova a piazzare un colpo in ...

Roma - Zaza il dopo Dzeko : l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi : Roma, Zaza il dopo Dzeko: l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Zaza IL dopo Dzeko- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, la Roma, complice l’imminente cessione di Dzeko al Chelsea, starebbe valutando alcune alternative all’attaccante bosniaco, considerate anche le precarie ...

Monchi : 'Dzeko può restare alla Roma. Siamo felici di Di Francesco' : Siamo contenti di lui e del suo modo di lavorare, in attesa dei movimenti che la società dovrà fare ', ha detto il dirigente ai microfoni di Premium Sport. ' Su Dzeko non ci sono novità, Siamo nella ...

Roma - il punto di Monchi sul caso Dzeko e le novità su Batshuayi : Il ds della Roma, Monchi, è stato interpellato dai colleghi di Premium Sport prima della partita con la Sampdoria di questa sera. Ovviamente l’argomento principe è stato quello legato a Dzeko: “Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Su Dzeko ...

Calciomercato Roma - Monchi alza il prezzo per Dzeko : Roma, 25 gennaio 2018. Ieri sera la Roma ha chiuso con un pareggio la gara contro la Samp , il recupero di un match saltato per il maltempo lo scorso settembre. A regalare il pareggio ai giallorossi ...

Calciomercato Roma/ News - non solo Vidal : Monchi fa spesa in Spagna (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, ha messo nel mirino una serie di calciatori che giocano in Spagna(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:04:00 GMT)