Roma | Monchi allo scoperto | “ecco il bilancio del nostro calciomercato”

Calciomercato Roma/ News - Monchi : ceduto calciatori che hanno giocato poco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: il direttore sportivo giallorosso, Monchi, parla del mercato appena concluso in conferenza(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:54:00 GMT)

Roma - la conferenza di Monchi e Jonathan Silva LIVE : Le cessioni di Emerson Palmieri al Chelsea e Hector Moreno alla Real Sociedad, l'arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting Clube de Portugal e soprattutto la permanenza di Edin Dzeko, rimasto in ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Baldissoni : "Silva al posto di Emerson - Monchi è attento ma..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore generale Baldissoni sull'arrivo di Jonathan Silva e le mosse per il finale della sessione di gennaio.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:10:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Cristante : Monchi vuole bloccarlo subito (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, al lavoro sull’operazione Cristante per anticipare la concorrenza(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:30:00 GMT)

Roma - Monchi punta su Jonathan Silva per la fascia sinistra : Sarà Jonathan Silva il terzino sinistro della Roma che sostituirà Emerson Palmieri, ormai a Londra sponda Chelsea ceduto per 20 milioni più 9 di bonus. Il calciatore dello Sporting Lisbona arriverà ...

BLIND ALLA Roma/ Calciomercato - Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco : Calciomercato, BLIND ALLA ROMA? Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco, serve un'alternativa in difesa dopo la cessione di Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:15:00 GMT)

Roma - il Manchester offre Blind. C'è il sì del giocatore - Monchi ci pensa : L'idea nuova per la fascia sinistra della Roma si chiama Daley Blind, terzino olandese del Manchester United. Il giocatore, che ha dato l'ok al trasferimento, ha 28 anni ed è stato proposto nelle ...

Roma - Monchi pensa allo scambio Laxalt-Bruno Peres : ma il brasiliano punta i piedi : Roma - Ore frenetiche, telefoni caldi e trattative last minute. La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la chiusura e la Roma, dopo le tante voci in uscita, prova a piazzare un colpo in ...

Roma - Zaza il dopo Dzeko : l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi : Roma, Zaza il dopo Dzeko: l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Zaza IL dopo Dzeko- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, la Roma, complice l’imminente cessione di Dzeko al Chelsea, starebbe valutando alcune alternative all’attaccante bosniaco, considerate anche le precarie ...

Monchi : 'Dzeko può restare alla Roma. Siamo felici di Di Francesco' : Siamo contenti di lui e del suo modo di lavorare, in attesa dei movimenti che la società dovrà fare ', ha detto il dirigente ai microfoni di Premium Sport. ' Su Dzeko non ci sono novità, Siamo nella ...

Roma - il punto di Monchi sul caso Dzeko e le novità su Batshuayi : Il ds della Roma, Monchi, è stato interpellato dai colleghi di Premium Sport prima della partita con la Sampdoria di questa sera. Ovviamente l’argomento principe è stato quello legato a Dzeko: “Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Su Dzeko ...

Calciomercato Roma - Monchi alza il prezzo per Dzeko : Roma, 25 gennaio 2018. Ieri sera la Roma ha chiuso con un pareggio la gara contro la Samp , il recupero di un match saltato per il maltempo lo scorso settembre. A regalare il pareggio ai giallorossi ...

Calciomercato Roma/ News - non solo Vidal : Monchi fa spesa in Spagna (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, ha messo nel mirino una serie di calciatori che giocano in Spagna(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Roma - Monchi : ' Offerte non interessanti per Dzeko ' : Il ds sportivo, ai microfoni di Premium Sport prima del calcio d'inizio, ha fatto chiarezza sulla trattativa con il Chelsea per la cessione del calciatore bosniaco: ' La Roma come tutti i club del ...