Roma Meloni | no a incontro con ambulanti dopo la protesta | continuiamo con gli

Regionali Lazio - Meloni : “Parisi? Roma no de Roma . Un manager contro l’incompetenza M5S” : Centrodestra compatto nel Lazio con la candidatura di Stefano Parisi, assicura la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni . “Se fosse stata una candidatura debole non l’avremmo messa in campo. Speriamo che tutto il centrodestra faccia campagna elettorale in questo senso”. E Sergio Pirozzi? “Se non sta nel campo del centrodestra non vuole farne parte. Me lo aspetto alle prossime elezioni politiche con Fratelli ...

Regionali Lazio - Meloni : “Parisi? È Romano e conosce Roma. Fdi non gioca per perdere - spero nemmeno gli alleati” : Si chiude con la scelta di Stefano Parisi, già ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, la ricerca di un nome per le Regionali del Lazio. Proprio mentre Parisi comunicava la scelta via Facebook, a difenderlo è stata una dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni: “Parisi è romano e conosce Roma, per me è più naturale si candidi a fare il governatore del Lazio che il sindaco di Milano”, ha spiegato la leader di Fratelli ...