Roma | ecco la lista Champions | non c' è il nuovo acquisto Jonathan Silva

Lista Uefa Roma - ecco le decisioni del tecnico Di Francesco : Lista Uefa Roma – Gli uomini di Eusebio Di Francesco, vincitori del Gruppo C, saranno impegnati negli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk, con andata in Ucraina il 21 febbraio e ritorno all’Olimpico il 13 marzo, la Roma si candida ad essere protagonista in Champions League. Nelle ultime ore di mercato è arrivato Jonathan Silva che sarà il sostituto di Emerson, passato al Chelsea. ecco l’elenco dei giallorossi: BECKER Alisson ...

Roma - Monchi allo scoperto : “ecco il bilancio del nostro calciomercato” : “Non possiamo essere contenti del quinto posto ma non dobbiamo cercare responsabili, bensi’ trovare soluzioni. Il primo responsabile sono io, sono il responsabile della costruzione della squadra, sono io che prendo le decisioni, quindi se cercate un responsabile del momento sono qui”. Il ds della Roma Monchi ha parlato oggi in conferenza stampa del calciomercato giallorosso. Una sessione invernale che di certo ha lasciato un ...

Calciomercato Bologna - ecco Romagnoli : «Contento di essere qui» : Bologna - "Contro il Bologna sono state sempre belle partite, combattute sempre sia in Serie B sia in Serie A. Ho un ottimo ricordo di quelle gare " . Così Simone Romagnoli , difensore arrivato in ...

Bruno Peres allo scoperto sul “no” al Genoa : “ecco perchè ho deciso di rimanere a Roma” : Negli ultimi giorni di mercato la Roma ha provato a concludere con il Genoa lo scambio Bruno Peres–Laxalt. Il brasiliano avrebbe dovuto trasferirsi al ‘Grifone’ mentre Laxalt fare il percorso inverso. L’ex Torino però ha rifiutato il trasferimento e ha spiegato così la sua scelta: “Ho preso la decisione di restare alla Roma. Non l’ho fatto per orgoglio anche se sarebbe stato più facile per me voltare pagina. Quello ...

Champions : da Coutinho a Sanchez - ecco i rinforzi delle rivali di Juve e Roma : In bicicletta, restare fermi è molto più difficile che muoversi. Concetto esportabile al calciomercato, dove la tentazione di modificare e ritoccare le rose non sempre va di pari passo con la lucidità.

Ecco Jonathan Silva : "Forza Roma!". Moreno ceduto alla Real Sociedad : Dopo l'arrivo di Jonathan Silva, Monchi ha concluso la cessione di Hector Moreno alla Real Sociedad. Il capitano del Messico non è entrato praticamente mai nelle rotazioni di Di Francesco e la sua ...

Calciomercato Perugia - ecco Nura dalla Roma Primavera : Perugia - In Serie B è un ultimo giorno di mercato fortemente caratterizzato dai movimenti del Perugia . La squadra umbra, oltre a muoversi insieme alla Juventus per Magnani del Siracusa, ha ...

Ecco Jonathan Silva : "Forza Roma!". In uscita Moreno - c'è la Real Sociedad : Niente Blind per la fascia sinistra della Roma, ma Jonathan Silva. Una volta capite le difficoltà per arrivare all'olandese, che lo United non voleva cedere in prestito, Monchi ha chiuso stanotte per ...

Roma - ecco perché i big sono sul mercato : Almeno una è fatta. È chiusa almeno una delle cessioni d'oro che servono a mettere in sicurezza il bilancio della Roma e ad avvicinare l'obiettivo del pareggio di bilancio, con tanto di soglia di '...

Donna travolta dalla metro a Roma - ecco le immagini della spinta : Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta La vittima ha perso un braccio. Per l’aggressore è stata disposta una perizia psichiatrica Continua a leggere L'articolo Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - donna sotto la metro : ecco il video del momento in cui viene spinta : donna gettata sotto la metro, ecco il video delle telecamere di sorveglianza della metro. È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti del 47enne fermato dalla Polizia con l'accusa di aver ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma : operazione chiusa - ecco i dettagli : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Putin - ecco la lista di politici e oligarchi : 210 nomi - c'è anche Roman Abramovich : ... il premier Dmitri Medvedev, il ministro della Difesa Sergey Shoygu, il ministro dello Sviluppo economico Maksim Oreshkin il ministro dell'Energia Aleksandr Novak e quello dello Sport Pavel Kolobkov. ...

Romanzo Famigliare : la seconda stagione ci sarà? Ecco il primo indizio Video : Questa sera in prima serata su Rai Uno andra' in onda il sesto ed ultimo appuntamento di Romanzo Familiare [Video], la fiction ambientata e Livorno e che in queste settimane di programmazione è riuscita ad ottenere dei discreti ascolti. Le puntate precedenti sono state viste da circa sei milioni di telespettatori e superando il 21% di share. A questo punto la domanda sorge spontanea: la seconda stagione verra' realizzata? La trama della fiction ...