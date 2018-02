Roma | c' è pure l' Atletico su Pellegrini

Ladri dall'ex giocatore della Roma : rubano pure il Rolex dello scudetto : Ladri a casa dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, nel tardo pomeriggio di venerdì a Pollenza, in un'area residenziale non lontana dal centro storico.Tra gli oggetti rubati anche un preziosissimo orologio Rolex, un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Righetti, oggi opinionista televisivo, ha raccontato l'accaduto: "I malviventi sono entrati in azione intorno alle 19. Io mi trovavo a Roma e anche la mia ...

La città dell'eterno fai da te : ora Roma ricicla pure i vigili : Ci mancavano solo i vigili riciclati in una città che ormai scommette solo sul fai da te per trasformare la disperazione in speranza. Roma non se la passa benissimo, tra aziende che fuggono e servizi che latitano, e così i Romani, che a cavarsela nei tempi duri sono sempre stati bravi, non resta che rimboccarsi le maniche e, appunto, provvedere - dove si può - in proprio.L'approccio al problema non è certo una novità, come dimostra lo ...

Suso - Romagnoli e Vecino squalificati per una giornata. Stop pure a Zenga : Gattuso perde due titolari, Spalletti uno. Contro l'Atalanta a San Siro, sabato 23, il Milan sarà privo di Suso e Romagnoli, squalificati per una giornata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: lo ...

Se nella Roma dei grillini pure il Natale è emergenza : Il Natale è alle porte, e la classica spina nel fianco lascia il posto ad un ago. Un ago d'abete rosso, ben affilato, che punge sull'anca ossuta della sindaca di Roma. Pomo della discordia degli ultimi giorni è proprio lui, «Spelacchio», un alberello ancora sotto choc, strappato alla lussuria dei boschi della Val di Fiemme e fatto arrivare qui, nella grande grigezza di Roma. Tutti si lamentano perché, ...

"Te lo scrivo in Romano : sei un gaggio - disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco". Asia risponde a Brignano : "Te lo scrivo in romano: sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco". Ad una settimana dalla decisione di Time Magazine di scegliere il movimento #MeToo come Person of the Year 2017, Asia Argento torna a parlare e lo fa su Twitter, per replicare ad Enrico Brignano.A @EnricoBrignano, te lo scrivo in romano: sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t'acciacco. https://t.co/c8a8aMMLqw — Asia Argento ...

Il Governo sarà pure responsabile per lo Stadio della Roma - ma la legge sugli impianti non offre alternative : Torno a parlare dello Stadio della Roma.Prima, però, devo fare una premessa. Con il No alle olimpiadi("È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. Lo abbiamo detto in passato e continuiamo a dirlo. Significa assumere altri debiti, non ce la sentiamo") e il No all'Agenzia del farmaco ("Portarla a Roma non è una priorità"), Virginia Raggi ha dato un colpo decisivo alle possibilità di ripresa ...