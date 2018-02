Roma | Alisson Becker | ”La partita con il Verona sarà fondamentale per noi”

Calciomercato Roma : «Il Real Madrid vuole Alisson» : Roma - Secondo "Mundo Deportivo" il portiere della Roma Alisson Becker è diventato un obiettivo del Real Madrid . Il portiere giallorosso sta disputando una grande stagione e di conseguenza sta ...

Roma-Sampdoria - le pagelle : Alisson super. Bene Under - male Nainggolan : La Roma perde 1 a 0 contro la Sampdoria nel posticipo di Serie A . Gli ospiti nella prima parte di gara dominano ma non passano perché Alisson para tutto. Prima dell'intervallo Alessandro Florenzi ...

Roma - Alisson prende in giro Nainggolan per il look : Alisson in vena di scherzare. Lo fa con e su Instragram, l'oggetto della presa in giro è Radja Nainggolan, che indossa un abito a dir poco bizzarro. Il portiere brasiliano, infatti, ha postato una ...

Il brasiliano che ha stregato Roma. "Ora Alisson è il Pelè dei portieri" : 'Quando ti trovi a dover competere con Ederson e Alisson, alla fine è meglio accontentarsi di essere riserva di entrambi. Sogno il mondiale con il Brasile, ma mi rendo conto di non avere possibilità ...

Ten Talking Points - la vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Roma - senza i miracoli di Alisson ciao core : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che dedica le vie a Giorgio Gaber. Altre considerazioni. 1. La vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Era uno snodo dirimente e il Che Gue Sarri, non senza patimenti proletari, ha alfine spezzato le reni alla Dea. Mertens è tornato al gol, mentre Francesco Modugno non è ancora tornato al giornalismo. Sia in ogni caso Lode. 2. La Juve è così forte (in Italia) da vincere come sempre prima ...

Roma - Alisson mostruoso - Peres un pericolo pubblico : dal nostro inviato MILANO Alisson è mostruoso ed è il migliore. Bravo e decisivo si rivela anche El Shaarawy. Non bene Fazio. Alisson 8 Una notte magica. Prima neutralizza Perisic e Borja Valero, poi ...

Inter-Roma - le pagelle : El Shaarawy cecchino - Dzeko distratto. Alisson è superman : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21giornata di Serie A . A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri, in affanno, faticano a far male ...

Roma - Alisson para tutto nella notte gelida di San Siro : dal nostro inviato MILANO Ha parato tutto e di tutto, Alisson, nella notte gelida dello stadio Giuseppe Meazza. Anche i sentimenti, a volerci scherzare. Poi, ecco, si è dovuto arrendere al colpo di ...

Inter-Roma - Alisson e il lavoro di squadra : Questo il pensiero del portiere giallorosso Alisson al termine del primo tempo, ai microfoni di 'Premium Sport': 'Dobbiamo continuare così, quando la squadra gioca insieme arriviamo ai risultati . ...

Inter-Roma - gaffe di Santon - ma che gol El Shaarawy : l’assist è di Alisson! [VIDEO] : Si sblocca Inter-Roma con un gol di El Shaarawy. Il Faraone ha messo a segno una rete bellissima anche se favorita da un buco abbastanza clamoroso di Santon che non interviene come dovrebbe su un lancio direttamente dalla porta da parte del brasiliano Alisson. Assist del portiere, lancio perfetto per El Shaarawy il quale si porta avanti il pallone e poi beffa Handanovic con un cucchiaio davvero perfetto degno del suo ex collega Totti che ha ...