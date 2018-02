Rifiuta di lavorare in un giorno festivo e viene trasferita in un' altra città

Parla la commessa trasferita per aver Rifiutato di lavorare per Capodanno Video : Laura, una commessa di un supermercato #Eurospin di Susa, ha rifiutato la richiesta della direzione di lavorare [Video] domenica 31 dicembre, in quanto il suo contratto di lavoro prevede che i festivi i dipendenti lavorino solo su base volontaria. Ma l'azienda non l'ha presa bene, e dopo il suo rifiuto hanno deciso di trasferirla per una settimana a lavorare in un altro supermercato Eurospin, distante 100 chilometri. Il suo caso ha suscitato ...

Susa - la commessa che ha Rifiutato di lavorare a San Silvestro : "Ho fatto solo rispettare il mio contratto. Ma ora temo ritorsioni" : Parla Laura, a cui il supermercato Eurospin ha intimato di trasferirsi a 100 chilometri di distanza: "Anche se colleghe e clienti mi sostengono ho le crisi...

Torino - si Rifiuta di lavorare a San Silvestro : trasferita a 100 chilometri per una settimana : Si era rifiutata di lavorare la domenica di San Silvestro, il 31 dicembre. E pochi giorni dopo le è stato comunicato un trasferimento temporaneo – di una settimana – in una sede a 100 chilometri di distanza. È successo ad Anita (è un nome di fantasia), 40 anni, da 12 dipendente del reparto ortofrutta del supermercato Eurospin di Susa, provincia di Torino. È una delle poche ad avere ancora il «vecchio» contratto a tempo indeterminato, che prevede ...

