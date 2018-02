Red Dead Redemption 2 ha una data d’uscita

Perché Red Dead Redemption 2 ritarda ancora - ufficiale data di uscita e nuove immagini : Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre 2018. Finalmente è stata annunciata la data ufficiale del gioco western open world di Rockstar Games, atteso precedentemente per questa primavera e prima ancora per la fine del 2017. L’annuncio della data ufficiale è arrivato direttamente da Rockstar Games attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale con cui hanno colto l’occasione per ringraziare i fan per la pazienza di questi mesi. La verità è ...

Rivelata l'attesa data di uscita di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha finalmente annunciato una data d'uscita ufficiale per Red Dead Redemption 2, che sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One.L'annuncio è comparso sul sito ufficiale di Rockstar, che si è scusata inoltre per il ritardo con il quale il gioco colpirà gli scaffali in autunno. "Ci scusiamo per questo ritardo", recita il comunicato. "Mentre speravamo di poter pubblicare il gioco prima, abbiamo avuto bisogno ...

Red Dead Redemption 2 : spuntano nuove indiscrezioni sulla data di uscita : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura sicuramente Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco targato Rockstar più volte al centro di rumor che riguardano la sua data di uscita.Su finire del 2017 erano emerse indiscrezioni che volevano il titolo in uscita nel mese di giugno di quest'anno, ora, come riporta PSU, spuntano nuovi rumor: infatti, secondo la divisione messicana di Amazon, Red Dead Redemption 2 uscirà il 12 luglio.La data ...

Trapela data di uscita di Red Dead Redemption 2 - ulteriore ritardo? : La data di uscita di Red Dead Redemption 2 potrebbe essere Trapelata su Amazon Messico, anche se è un notizia da prendere assolutamente con le pinze dato che non esiste alcun annuncio ufficiale. Secondo questo annuncio su Amazon, uno dei sequel (anzi, prequel) più attesi di tutti i tempi, Red Dead Redemption 2, potrebbe arrivare gli scaffali sinceramente dopo quanto pensavamo. Rockstar Games aveva dichiarato che sarebbe uscito durante la ...

AQP City : ecco il trailer dell'open world ispirato a Red Dead Redemption e GTA : Un nuovo open world in terza persona sta per arrivare e si chiama AQP City, riporta Segmentnext. Gli sviluppatori stanno raccogliendo i fondi con una campagna su Indiegogo, le promesse sono di rilievo: un mondo vasto e aperto con molti veicoli da utilizzare e molte altre situazioni pazze con cui fronteggiarci. Lo sviluppo è iniziato nel 2012 ed il gioco prende palesemente ispirazione a giochi del calibro di Red Dead Redemption e Grand Theft ...

La data di uscita di Red Dead Redemption 2 rivelata da un retailer danese? : Dopo un 2017 già di altissima qualità, il 2018 si presenta come un'annata davvero imperdibile grazie a tante esclusive e a diversi pezzi da novanta a livello di multipiattaforma. Un esempio? Red Dead Redemption 2.Il titolo targato Rockstar Games era atteso nel corso del 2017 ma è stato rinviato alla primavera del 2018. L'attesa sarà in realtà leggermente più lunga? Nel caso in cui la data di uscita indicata da un retailer danese dovesse ...

Guida GTA Online - come trovare il Revolver a doppia azione di Red Dead Redemption 2 : GTA Online ha il suo bel contenuto dedicato alla prossima grandissima uscita di Rockstar Games: Red Dead Redemption 2. Si tratta di un potente Revolver, sbloccabile completando alcuni obiettivi specifici. Siete sulla pagina giusta, vi spiegheremo come fare in pochi semplici passi, vi spiegheremo la struttura di questa sfida. "Girano voci su oggetto perduto proveniente dalla frontiera più selvaggia, un tesoro che attende gli audaci che andranno a ...

GTA Online : scovate missioni e armi di Red Dead Redemption 2 dai dataminer : Non ci è voluto molto prima che i dataminer riuscissero a scovare i contenuti nascosti all'interno del codice di GTA Online: The Doomsday Heist, riferisce Segmentnext.A quanto pare Rockstar aveva una piccola sorpresa in serbo per tutti i giocatori di GTA Online che stanno anche aspettando trepidanti Red Dead Redemption 2.In sostanza, all'interno dei file di gioco è stato scoperto un numero di veicoli e oggetti inediti, in attesa di rilasciati. ...

GTA Online omaggia Red Dead Redemption 2 - ricompensa speciale nel nuovo aggiornamento : Il dinamico mondo di gioco di GTA Online non dorme mai, sempre brulicante com'è di vita digitale ad ogni ora del giorno e della notte: merito ovviamente dell'infaticabile lavoro dei ragazzi di Rockstar Games che, settimana dopo settimana, sono riusciti a confezionare un prodotto sempre più accattivante, che sa mantenere alta l'attenzione da parte dei giocatori grazie a contenuti sempre freschi che ne rinnovano periodicamente la ...