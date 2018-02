Raggi a Lorenzin | Bimbi a scuola anche se non vaccinati

Raggi scrive a Lorenzin : «I bambini ancora non vaccinati restino a scuola» : La lettera dopo la mozione, approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, che riguarda i nidi e le scuole materne

Roma - Raggi a Lorenzin : «Bimbi ancora non vaccinati restino a scuola» : Dopo l’approvazione del documento per «rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni» la sindaca ha avviato tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti di governo, Regione, Anci e degli altri enti competenti

Elezioni - Lezzi (M5S) vs Lorenzin : “Non siamo No Vax”. “Raggi ha approvato mozione che aggira misure su vaccini” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata alla Camera per il Pd a Modena, e Barbara Lezzi, candidata M5S al Senato in Puglia. Lorenzin esordisce, dicendosi convinta che ci sarà un’alleanza post voto tra Lega e M5s. Poi accusa i 5 Stelle di aver sostenuto il Rosatellum, facendola approvare. Lezzi insorge: “Lei, ministro, è un molto confusa. Abbiamo fatto due manifestazioni di ...

Vaccini - ministro Lorenzin : “Abbiamo Raggiunto dei risultati straordinari” : “Mi sono fatta una prima idea e cioè che abbiamo raggiunto dei risultati straordinari in questi primi mesi” dall’entrata in vigore della legge sui Vaccini: lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della presentazione del rapporto ‘L’Italia per l’equità e la Salute’. “La gente purtroppo era stata raggiunta negli anni da false informazioni, disinformazione e ...

Ema - scontro Raggi-Lorenzin : 'Non l'hai chiesta'. 'La volevo' : ... Nicola Zingaretti ha twittato: 'Mi dispiace per Milano ma ora rimbocchiamoci le maniche affinché Roma possa tornare protagonista quando si parla di Europa e del mondo'. Dal Campidoglio la notizia, ...