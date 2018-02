: Quindicenne vittima di prostituzione: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per “mancata protezione della minore… - Cascavel47 : Quindicenne vittima di prostituzione: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per “mancata protezione della minore… - cjmimun : Le autorita' italiane non hanno protetto adeguatamente una quindicenne con problemi di droga e che soffriva di diso… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Fermati a #Napoli nove minorenni, presunti autori del pestaggio di un quindicenne alla metropolitana di #Chiaiano. La mamma del… - Florofilla : RT @Tg3web: Fermati a #Napoli nove minorenni, presunti autori del pestaggio di un quindicenne alla metropolitana di #Chiaiano. La mamma del… - Tg3web : Fermati a #Napoli nove minorenni, presunti autori del pestaggio di un quindicenne alla metropolitana di #Chiaiano.… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Laeuropea dei diritti umani hatoper non aver adeguatamente protetto una 15enne con problemi di droga e che soffriva di disturbi psichici, cadutadi una rete di. I giudici dihanno rilevato che le “autorità italiane non hanno agito con la necessaria scrupolosità e non hanno preso tutte le misure necessarie per prevenire gli abusi di cui è statala giovane”. Per questi motivi, laha stabilito che il nostro Paese dovrà versare alla ragazza 30mila euro di risarcimento per danni morali e altri 10mila per le spese legali. Nella sentenza, che diverrà definitiva tra 3 mesi se le parti non faranno appello, ladievidenzia che le autorità “erano al corrente dello stato di vulnerabilità dellae dei rischi imminenti che correva” di cadere, come è poi avvenuto, di una ...