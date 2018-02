: #Migranti #Rifugiati Quasi dimezzate le richieste d’asilo in #Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo… - giu33liana : #Migranti #Rifugiati Quasi dimezzate le richieste d’asilo in #Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo… - PuntoEuropa : Quasi dimezzate le richieste d’asilo in Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo in Italia - eunewsit : Quasi dimezzate le domande di #asilo nell'#Ue. Per @EASO sono 700mila nel 2017, -43% rispetto al 2016 - romi_andrio : RT @LaStampa: Quasi dimezzate le richieste d’asilo in Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo in Italia - Marinamas : RT @LaStampa: Quasi dimezzate le richieste d’asilo in Europa. Via l’obbligo di portare i naufraghi solo in Italia -

Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Nel 2017, in, sonolerispetto al 2016. A certificarlo è l’Agenzia europea per il sostegno all’asilo (Easo) che ha diffuso i dati relativi allo scorso anno: l’Unione europea, più Norvegia e Svizzera, hanno ricevuto 706.913 domande, il 43% in meno del 2016. Ma il numero sottolinea l’agenzia resta comunqu...