Quando una semplice avance può aprirti le porte del carcere

Vicky Pattison ricorda Quando era una taglia 38 e confessa : “Ero miserabile” : La nostra Vicky Pattison è ormai una guru del Body Empowerment, ma la strada per arrivare a vivere con consapevolezza e fiducia nel proprio corpo non è sempre stata facile. La drastica perdita di peso di qualche anno fa, ad esempio, le ha fatto capire che magrezza non è sinonimo di felicità, anzi: ecco, nel video, cos’ha detto Vicky! [arc id=”9a11ca1c-8192-4fc4-8704-612cab941c8b”] Adesso Vicky Pattison metterà a tua ...

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

Luna Blu - Rossa e Super 2018/ Video - cos’è e Quando vederle : eclissi totale e show delle ‘tre lune’ di oggi : Luna Blu, eclissi totale e SuperLuna 2018: Video, cos'è, come e quando vedere il triplo show delle Lune di oggi 31 gennaio 2018. Cosa succederà in cielo e dove si potranno vederle(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:23:00 GMT)

Quando Justin Timberlake era solamente una baby popstar - VIDEO - 1 / 9 - : 31 gen 2018 - Sì, certo: i milioni di copie vendute in tutto il mondo, i tantissimi dischi di platino, i premi e i riconoscimenti, i tour sold out. Oggi Justin Timberlake compie 37 anni ed è tra i numeri uno del pop internazionale: ma ricordate Quando

Francesca Cipriani soffre di ansia da Quando si è operata ai glutei : la madre ha mandato una diffida a Cristiano Malgioglio : Francesca Cipriani rifatta: dopo l’operazione ai glutei soffre di ansia, nessuna finzione sull’Isola dei Famosi La madre di Francesca Cipriani è su tutte le furie. La signora Rita non ha apprezzato le critiche contro la figlia, accusata di fingere malori inesistenti sull’Isola dei Famosi. La donna, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha confidato […] L'articolo Francesca Cipriani soffre di ansia da ...

Cosa si deve fare Quando si prende una multa all’estero? : Pagarla, perché tra i paesi dell'Unione Europea è stato stabilito un "principio di reciprocità": con la Svizzera invece le cose sono un po' più complesse The post Cosa si deve fare quando si prende una multa all’estero? appeared first on Il Post.

Quando Zard litigò con Gheddafi per una partita di pallavolo : La famiglia Zard gestiva una grande tipografia a Tripoli. Furono costretti alla fuga nel 1967 con la possibilità di portare con sé otto chili di bagagli, in concomitanza con la Guerra dei sei giorni. ...

Audi Smart Energy Network - Quando l'energia è una questione di tutti : INGOLSTADT - Nel mondo della Smart mobility le possibilità offerte dall'impiego delle batterie possono essere molteplici. Audi partecipa attivamente ad un progetto che coinvolge un...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d'oro vinte dall'Italia nel bob. Quando eravamo una potenza : GRENOBLE 1968: due gare e altrettante medaglie d'oro per una edizione dei Giochi Olimpici impareggiabile per il mondo del bob italiano. Nel bob a 2 per la coppia Eugenio Monti e Luciano De Paolis che ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nel bob. Quando eravamo una potenza… : Tra gli sport nei quali l’Italia deve assolutamente crescere a livello di Olimpiadi troviamo sicuramente il bob. Nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, infatti, abbiamo conquistato appena una medaglia di bronzo (datata Torino 2006) per confermare come il settore non stia vivendo un momento troppo positivo della propria storia. Sono ben lontani la fine degli anni 90, con ottimi risultati tra Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e, soprattutto, ...

Quello che nessuno ti dice Quando la persona che ami è in cura per una dipendenza : "Sei stato via per tutti questi anni. Adesso sei tornato, eppure non sei qui", Nadine Horton parla del ritorno a casa del marito, dopo un percorso di recupero dall'alcolismo.È un sentimento fin troppo diffuso eppure poco affrontato, tra chi supporta un partner in riabilitazione. Anzi, la maggior parte delle persone che si trovano in questa situazione denunciano perlopiù sentimenti di rabbia, preoccupazione, sfiducia, ansia e ...

Quando le celebrity hanno una vita d’inferno : Essere famosi avrà anche dei lati positivi, ma non sempre la popolarità è invidiable, specie Quando si tenta di vivere una vita più normale, lontana dai riflettori. Lo sa bene Belén Rodriguez che da Quando è finita la storia con Stefano De Martino ha deciso di proteggere le sue relazioni. Con Andrea Iannone le cose vanno a gonfie vele, ma via social la coppia si è fatta discreta e per le strade di Milano tenta di nascondersi dagli obiettivi dei ...

Superluna rossa e (non) blu - cos'è e Quando vederla : Roma, 19 gennaio 2018 - Non smette di dare spettacolo la Luna che il 31 gennaio ci regalerà ben 3 eventi rari e spettacolari nella stessa notte. Oltre alla terza ' Superluna ' consecutiva dal 3 ...