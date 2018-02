Pubblicate le Linee Guida della Società di Endocrinologia sulla terapia ormonale nei

: RT @Aiditalia: Sono pubblicate le linee guida #nazionali per la diagnostica radiologica odontoiatrica in #età evolutiva. Grazie alla Prof.s… - irenericcitelli : RT @Aiditalia: Sono pubblicate le linee guida #nazionali per la diagnostica radiologica odontoiatrica in #età evolutiva. Grazie alla Prof.s… - bs_quotidiano : Facility Management, pubblicate le Linee Guida altoatesine - AleZano74 : NPL: pubblicate le Linee Guida Banca d’Italia per le banche Less Significant sulla gestione di crediti deteriorati - nonperfloans : NPL: pubblicate le Linee Guida Banca d'Italia per le banche Less Significant sulla gestione di .. - - euroansa : RT @SimplyBizSummit: #nonperformingloan: quali sono le linee guida pubblicate da #bancaditalia per la gestione delle banche... https://t.co… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Un gruppo internazionale di esperti ha aggiornato lesul trattamentodei transessuali. Il documento comprende indicazioni dettagliate sia sull’uso di preparati a base di ormoni, che sul modo di condividere con gli assistiti le decisioni da prendere e gli indirizzi delle cure. Hembree e colleghi sono stati designati dalladi(Endocrine Society) degli Stati Uniti per la preparazione di un aggiornamento di precedentiper laendocrina dei transessuali, che risalivano al 2009. Il gruppo di lavoro era costituito da nove endocrinologi, un esperto di metodologia e un professionista incaricatostesura del documento. Lesono state sviluppate partendo da evidenze raccolte dalle ricerche ed è stato applicato un metodo specifico, per definire la solidità delle raccomandazioni in base alla qualità dei dati che le ...