Pronostici Ligue 1 | 2-3-4 Febbraio 2018 | Consigli Scommesse 24^ Giornata

: #Ligue1 verso il 24° turno dove spiccherà il big-match #ASMOL un vero spareggio per la zona #UCL ????? Il #PSG fa vis… - OddscheckerIT : #Ligue1 verso il 24° turno dove spiccherà il big-match #ASMOL un vero spareggio per la zona #UCL ????? Il #PSG fa vis… - SuperPronostici : Consulta i #Pronostici e #Schedine della Ligue 1 ?? Pronostici - LaQuotaVincente : I pronostici di Illogicox 27/28 Gennaio! #SerieA #SerieB #LaLiga #Bundesliga #PremierLeague... - ligue_1_france : RT @bollettix_prono: Pronostici Calcio - Triplicazione 27 Gennaio - - BetItaliaWeb : Pronostico Dijon-Rennes anticipo di Ligue 1 in programma venerdì 26 gennaio 2018 -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Dopo il turno infasettimanale della Coppa di Francia ritorna prepotente nel week-end la1 con la 24esimadel campionato francese e, puntuali come sempre, ritornano anche i nostri1 per questo week-end che inizierà venerdì 2quando scende in campo il Marsiglia che ospiterà il Metz. Sabato 3, invece, ci sarà come sempre il blocco più grande di sfide tra cui la trasferta ostica del Paris Saint-Germain in casa del Lilla, mentre il Nizza ospiterà, tra le altre, l’Angers in casa. Domenica 4invece occhi puntati sul big match tra Monaco ed Olympique Lione alla sera, in programma alle ore 21:00. Insomma, questo e molto altro nel nostro articolo suicampionato francese, 24^: ecco tutti i nostri, la schedina multiplaata e tutte le statistiche state cercando. Buona ...