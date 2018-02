Pronostici Eredivisie 2-3-4 febbraio | consigli scommesse 21^ giornata

: ?? I Pronostici per tutte le partite di Venerdi 2 Febbraio. ???? #SerieB #SerieC ???? #Bundesliga ???? #Ligue1 ???? #LaLiga… - For_ThePlayers : ?? I Pronostici per tutte le partite di Venerdi 2 Febbraio. ???? #SerieB #SerieC ???? #Bundesliga ???? #Ligue1 ???? #LaLiga… - bottadiculoit : Pronostici Eredivisie 2-3-4 Gennaio: 21ª Giornata - antopirolo : RT @OddscheckerIT: Si ritorna in campo in #SuperLig #jupilerproleague #Eredivisie ed in #PrimeiraLiga ? L'analisi e tutti i #pronostici in… - OddscheckerIT : Si ritorna in campo in #SuperLig #jupilerproleague #Eredivisie ed in #PrimeiraLiga ? L'analisi e tutti i… - For_ThePlayers : ?? I Pronostici per tutte le partite di Sabato 28 Gennaio. ???? #SerieA #SerieB #SerieC ???? #FACup ???? #Bundesliga ????… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Continua la cavalcata verso il titolo del PSV, che in questo 21^ turno giocherà in casa contro lo Zwolle. Sono ben sette i punti che la capolista può vantare nei confronti dell’Ajax diretto inseguitore e atteso dal semplice match casalingo con il Breda. I lanciari devo anche tenere a bada la rincorsa alla zona Champions dell’Az, anch’esso atteso da un match semplice. Cercherà di risorgere lo Sparta Rotterdam, atteso quasi da uno spareggio di fronte al proprio pubblico, mentre al De Koel è attesa una gara dall’alto tasso spettacolare tra il Venlo e il Feyenoord campione in carica. Ecco i nostriper questa 21^di, come sempre ben ragionati nella speranza di potervi essere di aiuto. Che il betting sia con voi! Pronostico Vitesse-Groningen 2-2-2018 Ottimo momento di forma per i gialli padroni di casa, passati in casa dello Zwolle ...