Premier | Tottenham | lezione a Mourinho Conte 0-3 col Bournemouth!

Premier League - Tottenham piega Mourinho 2-0. Brutto ko di Conte : 3-0 col Bournemouth : TORINO - Il Manchester City sempre più padrone della Premier League. Nel turno infrasettimanale, dopo 25 giornate, Guardiola guida la classifica con 15 punti di distacco dai cugini dello United , ...

Premier League - clamorosa batosta del Chelsea : Tottenham e City ok : Si è giocata la 25^ giornata della Premier League, clamorosa sconfitta davanti al pubblico amico per il Chelsea, impresa del Bournemouth che vince con un netto 0-3, partita inspiegabile per la squadra di Conte, a questo punto anche la qualificazione in Champions League è in dubbio. Vittoria interna per l’Everton con il Leicester mentre non può dormire sonni tranquilli la Juventus. Successo del Tottenham contro il Manchester United, Eriksen ...

Probabili Formazioni Tottenham Hotspur-Manchester United - Premier League 31-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Manchester United, 25^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Kane in avanti, Sanchez dal 1′. Match d’alta classifica e speciale per quello che questi due club rappresentano nella storia del calcio inglese. Tottenham e Manchester United si affrontano per la venticinquesima giornata distanziate di otto punti: i Red Devils sono secondi a quota 53, mentre gli Spurs occupano la quinta ...

Premier - c'è Tottenham-United. Liverpool - attesa una reazione : TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED , mercoledì 31 gennaio ore 21, diretta su Sky Sport 3 HD, Mercoledì le altre 7 gare, tra cui spicca il big-match Tottenham-Manchester United. Momento positivo per entrambe,...

Premier League - il solito Kane salva il Tottenham : 1-1 con il Southampton : TORINO - Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Southampton e Tottenham , posticipo della 24ª giornata di Premier League . È il solito Kane al 18' a rimediare all'autorete di Sanchez (15'). ...

Premier - Southampton-Tottenham 1-1 in diretta : risultato LIVE : Southampton-Tottenham 1-1 LIVE 15' aut. Sanchez (S), 18' Kane (T) Southampton (4-2-3-1) : McCarthy; Cedric Soares, Stephens, Hoedt, Bertrand; Romeu, Lemina; Ward-Prowse, Tadic, Højbjerg; Gabbiadini. ...

Probabili Formazioni Southampton-Tottenham - Premier League 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Tottenham, Premier League 2017/2018, ore 17.00: Undici titolare per i Saints, solito ballottaggio in difesa negli Spurs. La domenica della 24^giornata di Premier League si apre con la sfida del St Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e il Tottenham. Sanits che vengono dal pareggio esterno, tra mille polemiche, con il Watford nell’ultimo match di Premier League. Padroni di ...

Tottenham - Kane diventa il miglior marcatore degli Spurs in Premier League : superato Sheringham : Per Harry Kane il tempo sembra quasi essersi fermato, non esistono più i record del 2017 e quelli che verranno in questo 2018: c'è solo un lungo presente in cui straccia primati a ripetizione. L'...

POKER DEL TOTTENHAM SULL'EVERTON/ Gli avversari della Juventus in Champions danno spettacolo in Premier League : POKER del TOTTENHAM in Premier League: gli avversari della Juve in Champions League travolgono con un perentorio 4-0 l'Everton: doppietta di uno scatenato Harry Kane(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 00:20:00 GMT)

Premier - Chelsea fermato dal Leicester : Doppio Kane - il Tottenham vola : Il Chelsea ottiene il quarto pareggio di fila ed è pure fortunato. Lo 0-0, il terzo consecutivo dei Blues - record, non era mai accaduto -, sta infatti stretto al Leicester, padrone del campo fino al ...

Probabili Formazioni Tottenham-Everton - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Everton, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro dal 1′ per Kane, occasione per Jagielka dall’inizio. Il sabato di Premier League si chiude con la sfida di Wembley tra Tottenham e Everton. Spurs che vengono dalla facile vittoria in FA Cup contro il Wimbledon, ma vogliono continuare a vincere in campionato dopo l’ultimo successo sul campo dello Swansea. Ospiti che vengono dalla ...

Premier League - Tottenham; Pochettino : ”A volte fai 31 tentativi - segni una volta sola e prendi anche un gol” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza della sala stampa di Wembley al termine della gara di Premier League contro il West Ham. Nel London Derby è pareggio tra Tottenham e West Ham nel recupero della ventunesima giornata di Premier League. Dopo molte occasioni sprecate da parte degli Spurs, sono gli Hammers a portarsi in vantaggio con una bella conclusione dell’ex Samp Obiang. Ci pensa il ...

Premier League - Tottenham-West Ham 1-1 : Son risponde a Obiang : Gli stakanovisti del calcio - Tottenham e West Ham - scendono in campo a sole 48 ore dal loro precedente incontro. Nel recupero del match di Premier, non disputatosi l'ultimo giorno dell'anno per ...

Premier League - il West Ham ferma la corsa del Tottenham : capolavori di Obiang e Son : Tottenham-West Ham 1-1, cronaca, tabellino e statistiche ASSEDIO CONTINUO - Il copione viene replicato pedissequamente a inizio ripresa. Gli Spurs faticano a fare breccia nella difesa ospite: al 59' ...