: Prototipo della nuova #Porsche 718 Boxster Spyder - frankrai96 : Prototipo della nuova #Porsche 718 Boxster Spyder - quattroruote : Un prototipo della nuova #Porsche 718 #Boxster #Spyder è stato appena avvistato sulle strade innevate della penisol… - focus_motori : Porsche 718 Boxster - Test sulla neve per la Spyder - delhiinformer : 2018 Super Cars in Delhi | Big Boy Toys | Maserati Quattroporte | Porsche 718 Boxter | Bmw i8 – Delhi Video… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Era novembre quando i collaudatori dellahanno portato per la prima volta su strada la nuova versionedella 718. A due mesi di distanza il prototipo della sportiva è stato nuovamente pizzicato sulle nevi della Scandinavia dove i tecnici della Casa di Zuffenhausen stanno conducendo ial freddo prima dell'entrata in produzione del nuovo modello.Cura dimagrante. Dopo le versioni a tiratura limitata delle987 e 981, anche la nuova 718 si proporrà in varianteeliminando il classico soft top in tela della roadster che verrà sostituito da una capote minimalista montabile manualmente. Alcuni ganci permetteranno di attaccare il telo alla cornice del parabrezza anteriore, con la copertura che si fisserà anche dietro all'abitacolo tramite alcuni tiranti che permetteranno di mantenerla in tensione, proprio come sul modello uscente. Pur svantaggiando la ...