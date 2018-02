Por Calabria 2014-2020 | domani la riunione del Comitato di Sorveglianza

Reggio Calabria - bimba Por tata in Italia illegalmente viveva nella s Por cizia : arrestata la donna che viveva con lei : Una donna di 57 anni, M.R.I., medico in servizio nell'Asp di Reggio Calabria , é stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti ed abbandono di minore dopo che si è scoperto che ...

Commissione comuni Por tuali - Pugliese rappresenterà l'Anci Calabria : ... della Portuali tà in particolare, è particolarmente rilevante e risente, purtroppo, di un ritardo cronico che condiziona non solo il diritto alla mobilità ma anche l'economia della nostra regione e ...

Reggio Calabria : ecco la nota dell'assessore Giuseppe Marino 'Dalla Commissione europea una imPortante opPortunità per l'agricoltura' - ... : È evidente quanto sia importante per l'economia calabrese saper sfruttare le opportunità offerte dall'Unione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio, in ...