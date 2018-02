Polonia | via libera alla legge sulla Shoah Protesta da Israele | Stati Uniti e Ue

Polonia - via libera alla legge sull'Olocausto. Protestano Israele e Stati Uniti : Fa discutere la legge, aprovata in via definitiva dal Parlamento polacco, che prevede fino a tre anni di carcere per chi accusi la Polonia di complicità con i crimini nazisti o si riferisca ai campi di sterminio nazisti definendoli polacchi. Forte la protesta da Israele e Stati Uniti. Un gruppo di senatori americani ha rivolto un appello al presidente polacco, Andrzej Duda, affinché non firmi la legge. Il Dipartimento di stato Usa aveva ...

Allarme rosso sul futuro dell'Ue"La Polonia chiederà di uscire"Così Varsavia vuole seguire Londra : Tra Polonia e Bruxelles ci sono prove di disgelo. Rimpasto di governo a Varsavia. Ma Tusk spegne gli entusiasmi e lancia l'Allarme: "I nazionalisti chiederanno presto di uscire dall'Ue" Segui su affaritaliani.it

Commissione Ue avvia procedura articolo 7 contro la Polonia : 'Non è più garantita la divisione tra poteri'

L'Ue dà il via all'iter per le sanzioni alla Polonia. Stato di diritto a rischio : "In Polonia è a rischio lo Stato di diritto". Adesso la Commissione europea fa sul serio. Con l'avvio dell'iter per attivare l'articolo 7 dei Trattati, Bruxelles fa il primo passo che potrebbe portare alla revoca del diritto di voto per Varsavia. Una decisione senza precedenti che rischia di creare nuove, pesantissime tensioni nel Vecchio Continente. La Polonia ha, infatti, fatto sapere immediatamente di voler ...

Polonia - “riforma giustizia viola stato di diritto” : Commissione Ue attiva articolo 7 e deferisce Varsavia alla Corte europea : La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte Ue e ha attivato l’articolo 7 del Trattato, l’ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. È la prima volta nella storia che l’esecutivo di Bruxelles ricorre a questa decisione, ufficializzata oggi dal vicepresidente, Frans Timmermans, dopo la riunione dei commissari. La Commissione europea “ha concluso che esiste un chiaro rischio di ...