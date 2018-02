: RT @CybFeed: #BreakingNews Polonia approva controversa legge Shoah - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Polonia approva controversa legge Shoah - lylthine : RT @Agenzia_Ansa: Polonia approva legge su Olocausto. Proteste in Israele - CybFeed : #BreakingNews Polonia approva controversa legge Shoah - PaolaElisabeth : RT @LaStampa: La Polonia approva la controversa legge sui lager - Agenzia_Ansa : Polonia approva legge su Olocausto. Proteste in Israele -

Il Senato polacco hato unasull'Olocausto che mira a difendere l'immagine del Paese ma che ha scatenato una lite diplomatica con Israele.ta dalla Camera e in attesa della firma del presidente, lafissa una pena massima a 3 anni a chi accusi ladi crimini nazisti o definisca polacchi i campi di sterminio. Protesta il premier israeliano: "Nessuna tolleranza per la distorsione della verità e la riscrittura della storia, né per la negazione della".(Di giovedì 1 febbraio 2018)