Play Store | sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 20 i titoli gratuiti

Il Google Play Store consiglia “app comparabili” ad alcuni utenti : Il Google Play Store sta segnalando ad alcuni utenti l'esistenza di app comparabili a quelle attualmente visualizzate: nell'esempio segnalato da un utente di Reddit Google avvisa dell'esistenza di Google Maps Go, scaricabile utilizzando solamente 75 KB di dati, ma sembra che la funzione sia poco diffusa. L'articolo Il Google Play Store consiglia “app comparabili” ad alcuni utenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

AnTuTu si aggiorna sul Play Store alla versione 7.0 e rinnova l’interfaccia : AnTuTu Benchmark per Android si aggiorna alla versione 7.0.4 sul Google Play Store e porta diversi cambiamenti: nuova interfaccia completamente ridisegnata, nuovi test, nuove funzioni e nuovi punteggi, ora decisamente più alti a parità di smartphone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo update. L'articolo AnTuTu si aggiorna sul Play Store alla versione 7.0 e rinnova l’interfaccia è stato pubblicato per la prima volta su ...

Layton’s Mystery Journey offre il prologo e il primo caso gratis sul Play Store : Layton's Mystery Journey è un'avventura dell'acclamata serie di giochi del Professor Layton in cui dovrete aiutare Katrielle Layton a risolvere un'enigmatica missione alla ricerca del padre scomparso. Il gioco è ambientato a Londra e visiterete, insieme a Kat, i monumenti più famosi della città come il Palazzo di Westminster e il Tower Bridge. L'articolo Layton’s Mystery Journey offre il prologo e il primo caso gratis sul Play Store è ...

Google Assistant Go è disponibile sul Play Store - ma non per gli utenti italiani : Google ha pubblicato anche Google Assistant Go sul Play Store. Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di continuare a pubblicare le versioni alleggerite delle proprie applicazioni principali che caratterizzeranno gli smartphone dotati di Android Go, la versione speciale destinata agli smartphone meno performanti. L'articolo Google Assistant Go è disponibile sul Play Store, ma non per gli utenti italiani è stato pubblicato per la prima ...

Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store : Nel 2017 Google ha rimosso circa 700.000 applicazioni ingannevoli o pericolose dal proprio Play Store, un dato molto significativo che segna una crescita del 70% rispetto al dato del 2016. La maggior parte di queste applicazioni non è mai arrivata effettivamente sullo Store di Google, visto che è stata bloccata dagli algoritmi di sicurezza. L'articolo Nel 2017 Google ha rimosso 700.000 applicazioni pericolose dal Play Store è stato pubblicato ...

Il primo episodio dell’avventura Sci-Fi Out There Chronicles è gratis sul Play Store : Out There Chronicles è un romanzo grafico interattivo Sci-Fi basato sull'esplorazione spaziale come Out There. Si tratta di un'avventura ambientata milioni di anni prima di Out There basata su dialoghi testuali e illustrazioni, in cui vi sveglierete dopo un sonno lungo un milione di anni su un pianeta colonizzato dagli umani costretti a fuggire dalla Terra. L'articolo Il primo episodio dell’avventura Sci-Fi Out There Chronicles è gratis ...

Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 29 tra app e giochi in offerta sul Play Store. Purtroppo saranno soltanto 13 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 25 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oltre 30 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 27-28 Gennaio : Ancora Oltre 30 app e Giochi gratis scontate per il weekend del 27-28 Gennaio dove risparmiare Oltre 70 euro sul Google Play Store Oltre 30 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per il weekend Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 30 app scontate tantissime applicazioni gratis per Android per un […]

Uscita nuove app Android : i 3 migliori titoli del Play Store - fino al 26 gennaio : Scovare nei meandri del Play Store le ultime migliori app Android disponibili non è cosa affatto facile, specie se il tempo libero è ridotto al minimo. Non volete comunque perdervi le uscite più recenti? Ci siamo qui noi a darvi qualche dritta. Posate pure gli occhi su 'SEGA Slots', un titolo ispirato alle slot-machine (non rischierete di perdere nulla, né vincerete alcunché) in grado di combinare la passione per il mondo del casinò a quella ...

Google sta testando un link diretto agli abbonamenti nel Play Store : Tra le feature in fase di test sul Google Play Store ne troviamo anche una dedicata agli utenti che hanno contenuti in abbonamento. Scopriamo di che si tratta L'articolo Google sta testando un link diretto agli abbonamenti nel Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Play Store da record : oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 : Il Google Play Store supera i 19 miliardi di applicazioni scaricate negli ultimi tre mesi del 2017, superando lo Store di Apple ma non in quanto a spesa degli utenti: ecco le ultime statistiche stilate da App Annie. L'articolo Google Play Store da record: oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oltre 40 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store oggi 25 Gennaio. Quanti Icon Pack Gratis : Otre 40 le App ed i Giochi Gratis o scontate per oggi 25 Gennaio con un risparmio di Oltre 100 euro con tanti sconti sul Google Play Store tra cui diversi Icon Pack per cambiare grafica al vostro smartphone 40 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android oggi tra cui molti Icon Pack Aggiorniamo la lista […]

Google annuncia Chrome 64 - in roll out da oggi attraverso il Play Store : Chrome 64, versione 64.0.3282.116 per essere precisi, è arrivato nel Play Store e a darne notizia è Google con un breve comunicato stampa con cui ne illustra le novità e tutti i cambiamenti rispetto alla versione precedente. L'articolo Google annuncia Chrome 64, in roll out da oggi attraverso il Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri - anche in Italia : Gli audiolibri arrivano sul Play Store in 45 Paesi, tra cui anche l'Italia, e in 9 diverse lingue. Potete acquistare dunque anche in Italia alcuni dei libri più interessanti letti in alcuni casi da personaggi famosi, con prezzi contenuti. Per gli utenti di lingua inglese è possibile sfruttare l'integrazione con Google Assistant e presto arriverà su Android Auto. L'articolo Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri, anche in Italia è ...