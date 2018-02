Pioggia di nuovi video per Bayonetta 1 e 2 su Nintendo Switch all’1 febbraio

Il director di God of War sotto Pioggia di domande - emergono nuovi dettagli : Sebbene l'uscita del nuovo capitolo della serie God of War sia praticamente dietro l'angolo, con il publisher che ha in programma di lanciarlo sul mercato al massimo entro i prossimi sei mesi, sono indubbiamente tanti i punti che ancora non sono chiarissimi in materia di gameplay: certo i video rilasciati nel corso delle svariate conferenze tenutesi in giro per il globo hanno concesso una panoramica abbastanza esaustiva, ma la smania di tutti ...