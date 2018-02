Piazza Affari spumeggiante con oil e Ferrari Borse Europa incolore

Ferrari accende il turbo - Piazza Affari in volo : Il settore manifatturiero italiano è cresciuto in gennaio al ritmo più sostenuto da sette anni, trainato dal forte flusso di ordinativi, a indicare un buon inizio di 2018 per la terza economia della ...

Piazza Affari : accelera Datalogic : Brilla Datalogic , che passa di mano con un aumento del 2,02%. Lo scenario su base settimanale di Datalogic rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Hera : Ottima performance per l' azienda multiservizi , che scambia in rialzo del 2,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del ...

Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini con il rally dei titoli oil : Teleborsa, - Ottimo avvio di giornata per Piazza Affari , che fa anche meglio delle altre borse europee, tutte partiti in deciso rialzo quest'oggi. I mercati hanno accolto con favore le indicazioni ...

Piazza Affari cauta con le altre borse europee aspettando indicazioni dalla Fed : Teleborsa, - Piazza Affari chiude una seduta cauta , in linea con i principali mercati di Eurolandia, mentre Wall Street si muove in frazionale rialzo , S&P-500 +0,19%, . Il focus resta sulle ...

Piazza Affari poco mossa in attesa del FOMC : FTSE MIB +0 - 05% : Inoltre FCA ha annunciato ieri l'accordo per la fornitura di migliaia di minivan Chrysler Pacifica Hybrid a sostegno del primo servizio di taxi al mondo senza guidatore: la "collaborazione con Waymo ,...

Piazza Affari avvia la giornata sotto il segno del riscatto : Avvio positivo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che rialzano la testa dopo la brutta performance mostrata durante tutta la giornata di ieri 30 gennaio. Gli investitori rimangono ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca il rimbalzo (31 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il brutto calo di ieri. Diversi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:32:00 GMT)

Piazza Affari rischia nuovi ribassi : gli eventi in agenda domani : ...25%-1,5%, ma ancor più importanti saranno le indicazioni contenute nel comunicato che seguirà all'annuncio sui tassi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica ...

Piazza Affari fanalino coda tra le piazze europee : Teleborsa, - Si chiude una giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che confermano la performance mostrata durante tutta la giornata. In Italia, continua la stagione ...

Borse in rosso - Leonardo zavorra Piazza Affari : Pesano sulle azioni i rendimenti dei bond , i treasuries sono ai massimi da circa 4 anni, che salgono, nella prospettiva che le banche centrali riducano globalmente gli stimoli all'economia grazie al ...

