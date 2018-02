: Pericolo Isis: combattenti sbarcati sulle coste italiane? - #Pericolo #Isis: #combattenti - zazoomblog : Pericolo Isis: combattenti sbarcati sulle coste italiane? - #Pericolo #Isis: #combattenti - Raky70676024 : RT @GPuntoticket: Interpol manda elenco di combattenti ISIS. Viminale smentisce. Le 3 scimmiette in azione. Non vedo, non sento, non parlo.… - fabri_61 : RT @GPuntoticket: Interpol manda elenco di combattenti ISIS. Viminale smentisce. Le 3 scimmiette in azione. Non vedo, non sento, non parlo.… - albealias : RT @GPuntoticket: Interpol manda elenco di combattenti ISIS. Viminale smentisce. Le 3 scimmiette in azione. Non vedo, non sento, non parlo.… - Antonel52674612 : RT @GPuntoticket: Interpol manda elenco di combattenti ISIS. Viminale smentisce. Le 3 scimmiette in azione. Non vedo, non sento, non parlo.… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Secondo quanto riportato dall'#interpol, 50 sospetti militanti dell'#, di nazionalita' tunisina, sono arrivati via mare in Italia,della Sicilia. Allarme? A rivelare la notizia,il quotidiano britannico The Guardian VIDEO, secondo il quale l'Interpol ha inviato al ministero dellʼInterno gia' il 29 novembre lʼelenco dei sospettati. Secondo tale lista, tutti i 50 tunisini sono indicati come membri dell'. Uno dei jiadisti, potrebbe aver oltrepassato il confine italo-francese diretto a Gard. Gli uomini, secondo il 'Guardian', sarebberosenza problemi ancora tra luglio e ottobre del 2017sul litorale di Agrigento, nella zona di Torre Salsa. Luoghi, dove proprio l'estate scorsa sono state trovate più volte tracce di 'sbarchi fantasma', come vestiti e documenti d'identita'. Il quotidiano riporta che, secondo alcune stime della polizia ...