Pensioni | ultime news oggi 1 02 su anticipate | Q41 e proposte elettorali

Ultime notizie Riforma Pensioni 2018 e APE ad oggi : parlano Damiano e Friedman Video : Come di consueto anche oggi 31 gennaio 2018 ecco le Ultime novita' sulla Riforma delle Pensioni 2018 [Video]. Nel dettaglio vi riportiamo le parole più importanti rilasciate ieri sera a DiMartedì su La7 da Cesare Damiano, intervistato dal conduttore Giovanni Floris. Infine anche la difesa alla legge Fornero da parte dell' economista Allan Friedman che spiega come il nostro sistema non reggerebbe in caso di abolizione della legge sulle Pensioni ...