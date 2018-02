Pensioni scuola | Inps e Miur dettano le scadenze

News scuola - Pensioni 2018 : Miur e INPS dettano le istruzioni Video : Ultime notizie # pensioni # scuola 2018 , in particolare per le date relative all'elaborazione da parte di Miur e INPS degli elenchi e dei requisiti relativi alle pensioni docenti e personale ATA. Le domande di pensionamento da parte degli insegnanti, che come ogni anno ha decorso dal 1 settembre, sono ipotizzate a circa 35mila anche se alcune stime indicano tra 40 e 50mila il numero di persone che lascera' il comparto tramite il classico canale ...

Pensioni personale scuola - +26% di domande : riepilogo Miur - news al 13/1 : Pensioni personale scuola , 13 gennaio 2018 – Il Miur ha pubblicato in queste ore il report in aggiornamento riguardante le richieste di pensionamento del personale docente ed ATA per l’a.s. 2018/2019. Si tratta infatti di un riepilogo provvisorio e in corso di aggiornamento delle richieste di cessazione dal servizio scolastico. Il dato che emerge è […] L'articolo Pensioni personale scuola , +26% di domande : riepilogo Miur , news ...

Pensioni anticipate e vecchiaia scuola domanda 2017 : docenti che escono nel 2018 Video : Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota numero 50436 del 23 novembre 2017 sulla cessazione dal servizio dei docenti e del personale Ata della #scuola per andare in #pensione anticipata o per accedere alle #Pensioni di vecchiaia con decorrenza a partire dal 1° settembre 2018. Si tratta delle uscite per la pensione sia in modalita' volontaria che per riposo d'ufficio. I requisiti di uscita per le Pensioni anticipate e per la pensione di ...