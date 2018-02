Pensioni - immigrati - tasse e... Elezioni - tutti i temi caldi del web Ecco la chiave per vincere il 4 marzo : Di Maio, Renzi, Berlusconi e Salvini affilano le armi in vista del quattro marzo: a farla da padroni saranno temi come la flat-tax, i vaccini, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione e l'Europa Segui su affaritaliani.it

Pensioni - salute - tasse e immigrati. I temi caldi della rete in vista del 4 marzo : Quello che potrebbe fare la differenza in queste elezioni, dopo anni di deriva personalistica, potrebbero essere i programmi politici. Nella situazione attuale, infatti, non sono presenti personaggi politici nuovi, outsider pronti a sparigliare le carte, ma bensì leader conosciuti da tempo, il cui carisma personale è stato da tempo scontato dall'opinione pubblica. Le sensazione è quindi quella di uno scenario dove più