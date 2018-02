Pd | ' Votare LeU farebbe vincere la destra' Bersani | ' Quello a Pd favorisce larghe intese'

5 stelle e LeU : i liberisti cammuffati. Occorre Votare Potere al popolo : Come hanno notato molti commentatori, le promesse elettorali si sprecano da parte di tutti i partiti e poli politici. E’ evidente che in questo festival dei ciarlatani i programmi non possono essere giudicati per cosa promettono. Ha più senso verificare da dove propongono di prendere i soldi, perché questa è la vera cartina al tornasole per una politica che in campagna elettorale promette mari e monti e poi quando governa ti rifila Monti Mario ...