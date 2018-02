Paolo Bonolis condurrà Scherzi a parte | le novità

PIPPO BAUDO/ Quando Paolo Bonolis gli rubò 10mila lire... : PIPPO BAUDO riceve il premio alla carriera e parla del Sanremo di Baglioni:"bastano tre o quattro canzoni per fare la storia di un festival". Aneddoto sul conduttore e Paolo Bonolis.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Sonia Bruganelli - moglie di Paolo Bonolis/ "Scelgo l'invidia per tutta la vita" : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, dichiara la propria guerra personale nei confronti di quelli che attaccano i personaggi pubblici con offese gratuite ed insulti(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:57:00 GMT)

Max Pezzali e J-Ax ospiti a 90 Special con Nicola Savino e Paolo Bonolis : anticipazioni del 24 gennaio : Max Pezzali e J-Ax ospiti a 90 Special per il secondo appuntamento con il programma amarcord condotto da Nicola Savino. La nuova puntata va in onda su Italia1 alle 21,20 del 24 gennaio, con Paolo Bonolis che ha raccolto l'invito del conduttore di presentarsi in studio. Tra gli ospiti musicali, spiccano i nomi di Max Pezzali e J-Ax. Il primo, attualmente in tour con Francesco Renga e Nek, rappresenta la vera icona degli anni '90. ...

90 SPECIAL - CHE NE SANNO I 2000/ Ospiti seconda puntata 24 gennaio : Paolo Bonolis - Max Pezzali e L’Uomo Gatto : Oggi, mercoledì 24 gennaio, in prima serata su Italia 1 appuntamento con “90 SPECIAL”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In studio anche Katia Follesa.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 07:23:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 24 gennaio 2018. A 90 Special Gerry Scotti - Paolo Bonolis - Max Pezzali e Alessia Merz : Alessia Merz Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori - Ultima Puntata Con Castel del Monte e Alberobello in Puglia, gli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e le ville palladiane in Veneto si conclude il viaggio di Alberto Angela tra i siti italiani dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. La quarta e ultima puntata di questo primo, fortunato ciclo di Meraviglie – La penisola dei tesori, andrà in onda su Rai1 alle ...

’90 special : ospiti della seconda puntata Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Alessia Merz - Carramba Boys… : ‘90 special, la seconda puntata andrà in onda in diretta mercoledì 24 gennaio su Italia 1 dopo i buoni ascolti della prima. Ecco il cast fisso e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così […] L'articolo ’90 special: ospiti della seconda puntata Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Alessia Merz, Carramba Boys… ...

90 Special - anticipazioni : tra gli ospiti Paolo Bonolis - Max Pezzali e L'Uomo Gatto : Mercoledì 24 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “‘90 Special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il...

SONIA BRUGANELLI/ Moglie di Paolo Bonolis - critiche sui social : "La mia non è ostentazione!" (Non è l'Arena) : SONIA BRUGANELLI, la Moglie di Paolo Bonolis nel mirino degli haters dopo i suoi scatti social in cui sfoggiava il lusso e la comodità della sua vita privata, oggi a Non è l'Arena.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:12:00 GMT)

Sonia Bruganelli/ Moglie di Paolo Bonolis nel mirino degli “haters” per i suoi scatti social (Non è l'Arena) : Sonia Bruganelli, la Moglie di Paolo Bonolis nel mirino degli haters dopo i suoi scatti social in cui sfoggiava il lusso e la comodità della sua vita privata, oggi a Non è l'Arena.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Luca Laurenti - gaffe ad Avanti un Altro/ Anticipa la risposta : Paolo Bonolis prima si arrabbia - poi... : Luca Laurenti, gaffe ad Avanti un Altro: il comico Anticipa la risposta, Paolo Bonolis prima si arrabbia, poi... Le ultime notizie sul siparietto andato in onda oggi su Canale 5(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:53:00 GMT)

SUPERBRAIN 2018 - CON PAOLA PEREGO/ Diretta : Paolo Bonolis giudicherà le cinque supermenti (Prima puntata) : SUPERBRAIN, anticipazioni e news: PAOLA PEREGO torna in televisione nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai, ecco la giuria del programma e le prime dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Paolo BONOLIS/ E la moglie Sonia Bruganelli : ecco l'attacco di Maurizio Costanzo... (Superbrain) : PAOLO BONOLIS nella giuria del talent di Rai 1 Superbrain – Le Supermenti. La sua famiglia finita sotto i riflettori per alcuni scatti pubblicati da sua moglie Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 08:34:00 GMT)

Superbrain - prima puntata : Paolo Bonolis - Valeria Marini per il ritorno di Paola Perego su Rai 1 : Streaming come sempre da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley . Superbrain " Le Supermenti, il format e il ritorno di Paola Perego A nove mesi ...

Superbrain - anticipazioni prima puntata : Paolo Bonolis e Valeria Marini tra i giudici - ecco le esibizioni : Superbrain, anticipazioni sulla prima puntata di venerdì 12 gennaio su Rai1 con Paola Perego: ecco giudici, ospiti ed esibizioni previste. Superbrain, meccanismo del programma di Rai1 con Paola Perego Protagoniste del programma sono persone con capacità mentali straordinarie che si sfidano tra loro e si sottopongonoa l giudizio del pubblico in studio e della giuria, […] L'articolo Superbrain, anticipazioni prima puntata: Paolo Bonolis e ...