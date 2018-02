: #BreakingNews Padoan: accelerare abbattimento tasse - CybFeed : #BreakingNews Padoan: accelerare abbattimento tasse -

permanente, quindi credibile e finanziato in modo adeguato, delle imposte": questa la strada indicata dal ministro dell'Economia, intervistato a Telefisco 2018 - Sole 24 Ore. "L'inizio della prossima legislatura è l'occasione giusta peril processo,renderlo più coerente e vederne tutte le componenti,Irpef compresa". Poi, al convegno dei Lincei su grandi imprese italiane ed Europa: il Mediterraneo è confine europeo, non italiano; ci sono domande che chiedono risposte alla Ue.Italia non è fuori da dibattito(Di giovedì 1 febbraio 2018)