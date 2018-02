OMS | “Superbatteri” | 10 milioni di morti l’anno nel mondo entro il 2050

: RT @ilgipa: La virologa Ilaria Capua su Qn e il Resto del Carlino parla di antibiotici e dell'allarme lanciato dall'Oms sui super batteri.… - MicScandroglio : RT @ilgipa: La virologa Ilaria Capua su Qn e il Resto del Carlino parla di antibiotici e dell'allarme lanciato dall'Oms sui super batteri.… - ettoremaria : RT @ilgipa: La virologa Ilaria Capua su Qn e il Resto del Carlino parla di antibiotici e dell'allarme lanciato dall'Oms sui super batteri.… - gapetv : RT @Tg3web: Allarme dell' #OMS per le infezioni resistenti agli antibiotici: "Mezzo milione di casi in 22 paesi". I superbatteri si diffond… - GabrieleCane1 : RT @ilgipa: La virologa Ilaria Capua su Qn e il Resto del Carlino parla di antibiotici e dell'allarme lanciato dall'Oms sui super batteri.… - ilgipa : La virologa Ilaria Capua su Qn e il Resto del Carlino parla di antibiotici e dell'allarme lanciato dall'Oms sui sup… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Trasparenza sui dati effettivi del numero diin Italia causati dai “superbatteri”; una filiera responsabile del cibo di origine animale verso il superamento degli allevamenti intensivi; finanziamenti urgenti a sostegno della ricerca pubblica per trovare sia antagonisti naturali, efficaci nella lotta biologica, che nuovi farmaci accessibili a tutti in caso di emergenza sanitaria. Sono alcune delle richieste avanzate al Governo e al Parlamento dall’Associazione culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori-Tutela e Sviluppo dei Diritti” Onlus e dalla Fondazione UniVerde per contrastare la crescente emergenza sanitaria e ambientale dell’antibiotico resistenza, illustrate stamattina in occasione della conferenza stampa “Emergenza sanitaria ed ambientale: migliaia dia causa dei superbatteri” promossa su iniziativa del Presidente del Gruppo ...