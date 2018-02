Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 25 febbraio | programma | orari

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 24 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. sabato 24 febbraio letteralmente bestiale con l’assegnazione di ben 7 titoli: si spazia dall’oro del curling maschile all’attesissima mass start femminile di speed skating con la nostra Francesca Lollobrigida, passando per lo snowboard con il PGS in cui nutriamo importanti ambizioni e per il team event di sci alpino. Di seguito il Calendario, il programma ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario venerdì 23 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Terzultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: venerdì 23 febbraio di grande passione, si assegnano 7 titoli. L’Italia si gioca ottime carte come Carolina Kostner e le ragazze nella combinata alpina. Da non perdere la staffetta maschile di biathlon e i 1000m di speed skating. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di venerdì 23 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : copertura tv e streaming senza precedenti per Eurosport. Tutti i telecronisti - gli inviati e le rubriche : Eurosport Player permetterà di seguire tutte le gare anche in diretta streaming e, soprattutto, di personalizzare la propria esperienza olimpica, scegliendo le discipline preferite e dunque quale ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : copertura tv e streaming senza precedenti per Eurosport. Tutti i telecronisti - gli inviati e le ... : Saranno impegnati Tutti i telecronisti di Eurosport che durante l'anno ci accompagnano con le varie prove di Coppa del Mondo accompagnati da talenti di lusso come Giorgio Rocca, Karen Putzer, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : copertura tv e streaming senza precedenti per Eurosport. Tutti i telecronisti - gli inviati e le rubriche : Eurosport si è garantito i diritti per la trasmissione esclusiva delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ogni singolo minuto della rassegna a cinque cerchi, in programma dal 9 al 25 febbraio, sarà visibile esclusivamente sul network a pagamento le cui immagini vanno in onda sia sulla piattaforma Sky che su quella di Mediaset Premium. Dirette tv e dirette streaming per garantire a Tutti gli appassionati una copertura capillare, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Ormai manca davvero poco. Molti atleti azzurri hanno già raggiunto PyeongChang, località della Corea Del Sud che nei prossimi giorni sarà teatro dei XXII Giochi Olimpici Invernali. La spedizione italiana di Pattinaggio artistico arriva in Corea Del Sud colma di ambizioni. Nonostante le possibilità di medaglie ridotte ai minimi termini (solo Carolina Kostner potrà effettivamente cercare di conquistare la seconda medaglia olimpica in carriera), ...

Storia delle Olimpiadi Invernali : Arianna Fontana - il volto di un’Italia affamata di successi : Scegliere Arianna Fontana come portabandiera per PyeongChang 2018 è stato un atto di grande speranza per il nostro Paese. La campionessa valtellinese è il volto della nuova Italia che sfida le grandi potenze globali e cerca di imporsi, puntando sul talento, la determinazione, la voglia continua di migliorare. Su questi valori si è basata la carriera fino adesso fantastica di Arianna che in Corea del Sud, una delle patrie dello short track, può ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. La mass start può colorarsi d’azzurro mentre Tumolero e Ghiotto… : Dal 9 al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti negli Europei di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione. CONVOCATI Speed skating ALLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang Uomini: Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Goggia - Brignone e i velocisti a caccia del podio : Il 9 Febbraio cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Lo sci alpino è da sempre una disciplina regina della manifestazione a Cinque Cerchi. Sulle nevi coreane ci saranno davvero tutti i migliori e c’è grande attesa anche in casa Italia, perchè sono tante e significative le ambizioni di medaglia da parte degli azzurri. Sofia Goggia e Federica Brignone sono probabilmente le due donne copertina per lo sci alpino ...

Olimpiadi Invernali 2018 - ecco la nuova tuta degli italiani : La denominazione è 4Cento 400 Kombat e 6Cento FISI 2018 e nascono dalla collaborazione tra il centro Ricerca e Sviluppo Kappa e la Federazione Italiana Sport invernali. Le tute sono state progettate ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le previsioni meteo. Previsto freddo rigido. L’Italia spera… : Ci avviciniamo a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento più importante del quadriennio per gli sport di neve e ghiaccio. Dato che la maggior parte delle gare si disputeranno all’aperto è lecito dare uno sguardo alle previsioni meteo nella città sudcoreana perché in base ai segnali del cielo potrebbero cambiare radicalmente le competizioni: freddo, gelo, neve, pioggia, sole condizioneranno sicuramente gli ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le prove della discesa libera. Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 sta per volgere al termine. Venerdì 9 febbraio si aprirà ufficialmente, con la cerimonia inaugurale, la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Nello sci alpino, una delle discipline di punta, tra le più attese, si inizia subito con l’adrenalina della discesa libera maschile. La gara regina della velocità, in cui anche l’Italia può dire la sua con i suoi tre alfieri principali, ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Decisamente nutrita ed agguerrita la pattuglia italiana dello Slittino che sbarca a PyeongChang. Sono ben nove, infatti, i convocati, suddivisi in sette uomini e due donne. L’obiettivo, chiusa l’era-Armin Zoeggeler, è di centrare un risultato di rilievo e raggiungere un podio che oggettivamente avrebbe un valore doppio. La spedizione italiana in Corea del Sud è capeggiata da Dominik Fischnaller. L’atleta nato a Bressanone, ...