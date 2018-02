Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Aperti i due Villaggi! Italia a Gangneung | Arianna

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – ITALIA POTENZA MONDIALE! Azzurri in 14 sport - solo USA e Corea fanno meglio. Battute tutte le big : L’ITALIA è una POTENZA sportiva a livello mondiale. La nostra Nazione sarà presente in ben 14 sport su 15 alle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si tratta di un autentico primato. Soltanto gli USA (oltre ovviamente alla Corea del Sud, in qualità di Paese organizzatore) sono riusciti a realizzare l’en-plein e dunque a fare meglio del Bel Paese: un 15 su 15 fantasmagorico che certifica l’eclettismo dello ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il Medagliere di OA SPORT : tutte le previsioni e i podi. L’Italia vola con 2 ori e 15 medaglie : Manca davvero poco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dall’8 al 25 febbraio: sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud andrà in scena uno spettacolo davvero imperdibile, unico e appassionante che ci terrà compagnia per due settimane. Divertimento assicurato con i campioni dei 15 SPORT in programma che si daranno battaglia per i 102 titoli in palio (e dunque 306 medaglie complessive). OA SPORT ha analizzato tutti ...

Alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang saranno consegnati 110mila profilattici : Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, stabiliranno un record ancora prima dell'inizio delle gare: mai così tanti preservativi sono stati distribuiti nei precedenti analoghi eventi. Secondo i dati resi noti dagli organizzatori, mentre manca poco più di una settimana all'apertura del 9 febbraio, saranno consegnati 110mila profilattici, 10mila in più rispetto a Vancouver nel 2010 o a Sochi nel 2014. Con 2,925 ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le chance migliori - Lukas Hofer e Dominik Windisch per la gara della vita : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Negli ultimi anni la nazionale italiana di Biathlon ha ottenuto ottimi risultati e si presenterà in Corea per migliorare il bottino di Sochi 2014, quando conquistò (sul campo) una medaglia di bronzo grazie alla staffetta mista. Con quali speranze si presenta la selezione azzurra a questa edizione dei Giochi Olimpici? L’obiettivo, senza dubbio, è quello di andare a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quante nazioni parteciperanno? : I Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 devono ancora iniziare, ma hanno già stabilito un nuovo record, quello dei Paesi che parteciperanno alla rassegna. A Sochi 2014, infatti, erano stati 88 i comitati olimpici nazionali che avevano qualificato almeno un atleta, mentre quest’anno vedremo ben 92 bandiere sfilare nel corso della cerimonia inaugurale. Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria e Singapore effettueranno il loro esordio ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : Una crescita esponenziale nell’ultimo quadriennio, una voglia immensa di far bene nell’appuntamento più importante: le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Venerdì 9 febbraio ci sarà la cerimonia d’apertura, poi inizieranno le gare e partirà anche l’assegnazione delle medaglie: l’Italia andrà a caccia del podio nelle discipline dello Snowboard, dove si è ben comportata soprattutto in chiave Coppa del Mondo. Andiamo a ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang / Lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:15:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : come vedere tutti gli eventi su RAI ed Eurosport. I palinsesti e i programmi delle due emittenti : Dal 9 al 25 febbraio tutti gli appassionati di sport rivolgeranno la propria attenzione sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il grande evento dell’anno per le discipline della neve e del ghiaccio. In Corea del Sud andrà in scena un grande spettacolo, battaglie avvincenti per la conquista dei 102 titoli in palio in 15 specialità differenti: dallo sci alpino al curling, dallo sci di fondo all’hockey passando per pattinaggio ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Obiettivo top5 : Vincitore del medagliere in casa a Vancouver 2010 e secondo a Sochi 2014, il Canada sembra destinato ad un calo almeno dal punto di vista delle medaglie d’oro, anche se la nazionale nordamericana resterà altamente competitiva in numerose discipline anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. La stella della delegazione della foglia d’acero sarà Mikaël Kingsbury, che a soli venticinque anni ha già la possibilità di ...

Calendario Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv. Tutte le gare - gli eventi da podio e le finali giorno per giorno : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 rappresentano indubbiamente il grande evento dell’anno per quanto riguarda lo sport. In Corea del Sud i più grandi campioni delle discipline di neve e ghiaccio si daranno battaglia per la conquista delle medaglie: dall’8 al 25 febbraio verranno messi in palio 102 titoli in 15 discipline differenti, i migliori atleti di tutti il mondo si fronteggeranno in competizioni di altissimo spessore ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 25 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : domenica 25 febbraio si concludono le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nessuna chance di medaglie per l’Italia. Spettacolo con la Finale maschile di hockey e con l’atto conclusivo del curling femminile, nel mezzo il bob a 4 e poi la chiusura con la 30km femminile di sci di fono. Di seguito il Calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di domenica 25 febbraio alle Olimpiadi Invernali di ...