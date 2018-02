Olimpia corsara a Barcellona | decide Bertans

Pistoia Olimpia Milano (risultato finale 63-79) : Bertans illumina - EA7 corsara (Serie A1) : Diretta Pistoia Olimpia Milano : risultato finale 63-79. Ispirata dal lettone la EA7 torna in testa alla classifica del campionato di Serie A1.

DIRETTA / Pistoia Olimpia Milano (risultato finale 63-79) : Bertans illumina - EA7 corsara (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Olimpia Milano: risultato finale 63-77. Ispirata dal lettone la EA7 torna in testa alla classifica di Serie A1, la The Flexx ci mette l'anima ma non è sufficiente(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:20:00 GMT)